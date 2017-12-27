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Курьез: под Киевом мужчина на крыше грузовика вступил в схватку со свиньей

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Иллюстративный снимок. Свинья. | ФОТО: Reuters/Scanpix

Как именно свинья попала на крышу автомобиля, а также о её состоянии после падения, неизвестно, пишет Life.ru.

В Киевской области мужчина вступил в схватку со свиньёй на крыше грузовика. Видео весьма необычной сцены борьбы появилось сегодня на странице сообщества dtp.kiev.ua в "Фейсбуке" Белой церкви Киевской области мужчина боролся со свиньей на крыше фуры.

На ролике видно, что мужчина, схватив животное за хвост, пытается удержать его, однако свинье удаётся спрыгнуть с крыши фуры. Обстоятельства инцидента неизвестны.

— Свинка вырвалась-таки, спрыгнула с крыши и убежала, — говорится в сообщении.

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