Курьез: под Киевом мужчина на крыше грузовика вступил в схватку со свиньей

В Киевской области мужчина вступил в схватку со свиньёй на крыше грузовика. Видео весьма необычной сцены борьбы появилось сегодня на странице сообщества dtp.kiev.ua в "Фейсбуке" Белой церкви Киевской области мужчина боролся со свиньей на крыше фуры.

На ролике видно, что мужчина, схватив животное за хвост, пытается удержать его, однако свинье удаётся спрыгнуть с крыши фуры. Обстоятельства инцидента неизвестны.

— Свинка вырвалась-таки, спрыгнула с крыши и убежала, — говорится в сообщении.