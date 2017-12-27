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Стало известно, сколько зарабатывает Юрий Дудь

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Юрий Дудь и Иван Ургант | ФОТО: Кадр

Каждому герою своей программы на канале "Вдудь" журналист Юрий Дудь непременно задаёт вопрос "Сколько вы зарабатываете?". Сам Дудь о своих доходах не распространяется, отвечая лишь, что зарабатывает гораздо больше, чем на Sports.ru, где он работает главным редактором. Издание Super выяснило, сколько стоит реклама на канале Юрия Дудя и за какую сумму журналист выступает на корпоративах.

С нового сезона проекта "Вдудь" Юрий Дудь стал самым дорогим блогером русскоязычного YouTube. Реклама на его канале стоит два миллиона рублей плюс семь процентов в счёт налога. На частном корпоративе Дудь готов выступить за миллион рублей. Таким образом, Юрий Дудь обошёл королей российского YouTube — Амирана Сардарова, Николая Соболева и Макса +100500.

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