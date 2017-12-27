Стало известно, сколько зарабатывает Юрий Дудь

Каждому герою своей программы на канале "Вдудь" журналист Юрий Дудь непременно задаёт вопрос "Сколько вы зарабатываете?". Сам Дудь о своих доходах не распространяется, отвечая лишь, что зарабатывает гораздо больше, чем на Sports.ru, где он работает главным редактором. Издание Super выяснило, сколько стоит реклама на канале Юрия Дудя и за какую сумму журналист выступает на корпоративах.