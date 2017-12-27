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Хью Джекман победил рак уже в шестой раз подряд! А что знаете о боли вы?!

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Хью Джекман. | ФОТО: Scanpix

Просто почитайте...

В начале этого года Хью Джекман признался, что уже в шестой раз вынужден проходить лечение от рака кожи, пишет 9gag.

В своем аккаунте в Instagram звезда фильма "Люди Х" рассказал, что перенес уже шестое хирургическое вмешательство.

Актер объяснил своей 10-миллионной аудитории, что борется с базалиомой - разновидностью рака кожи. Также он поделился фото сразу после операции - удаления карциномы на носу.

Вот как он прокомментировал фото: «Очередная карцинома. Спасибо за оперативное обследование и отличных докторов. С повязкой выглядит хуже, чем без нее, честно».

После шести перенесенных операций (за три года) Хью Джекман возвратился к полноценной жизни.

Он принял участие в продвижении фильма "Логан", который вышел на экран в марте этого года.

С этой целью актер объездил всю Южную Америку, зажигал на карнавале в Сан-Паулу и даже выпил за свое здоровье.

Хью Джекман призывает всех своих подписчиков обязательно пользоваться солнцезащитным кремом.

А вы знали о болезни Хью Джекмана? Как часто вы пользуетесь солнцезащитными средствами?

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