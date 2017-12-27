Вспоминаем эту невероятную жару: в интернете появилось профессиональное видео с концерта Зверева в Таллинне

Еще в ноябре на вечеринке «Танцевальный рай» в Таллинне выступил Сергей Зверев, а профессиональное видео с концерта, наконец, смонтировали только сейчас. Теперь вы можете посмотреть на себя и других. И, конечно же, на самого Зверева и сексуальных танцовщиц из Санкт-Петербурга.