Вспоминаем эту невероятную жару: в интернете появилось профессиональное видео с концерта Зверева в Таллинне
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27 декабря 2017 г., 14:28
Еще в ноябре на вечеринке «Танцевальный рай» в Таллинне выступил Сергей Зверев, а профессиональное видео с концерта, наконец, смонтировали только сейчас. Теперь вы можете посмотреть на себя и других. И, конечно же, на самого Зверева и сексуальных танцовщиц из Санкт-Петербурга.
Следующий «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РАЙ» пройдет в СУББОТУ, 13 ЯНВАРЯ, в новом месте в ночном клубе Hollywood! Мы приглашаем старых и новых друзей весело встретить настоящий СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД!