Можно вместе сходить по-большому: двойные московские унитазы восхитили жителей Эстонии

Центр российской столицы. Сеть популярных кафе, действующая и в Санкт-Петербурге, переходит на унитазы-близнецы. Два унитаза с красными стульчаками, а между ними лампа. Пойдешь ли ты в туалет один или со спутницей – твое личное дело, но, какое решение бы ты ни принял, дверь закрывается изнутри.

Напомним, что недавно в аэропорту Ростова-на-Дону открылся еще более удивительный туалет: унитаз и писсуар рядом, между ними нет перегородки, а входная дверь на замок не закрывается.

Мы обратились к жителям Эстонии, чтобы послушать их мнение об унитазах-близнецах.

Никита (18): «Вот повезло-то влюбленным парочкам».

Айвар (27): «Нормальный туалет. Пообщаться можно и выпить».

Екатерина (29): «Можно вместе сходить по-большому. Во всяком случае, скучно точно не будет».

Деана (39): «Какой кошмар! С парнем вместе в туалет?»