Смотри: шесть примеров гениальной рекламы

Реклама создается для того, чтобы заинтерисовать потенциального покупателя и потребителя услуг. Она побуждает к выгодным для предпринимателей действиям. Благодаря ей наполняются большие карманы, не пожалевших денег на пиар, производителей.
Сейчас реклама повсюду и какая хочешь, разноформатная и разноцветная, на любой вкус и за любую цену. Чтобы как-то в этом разнообразии выделиться на фоне конкурентов, нужно постараться, подключить фантазию, задействовать весь творческий потенциал, пишет Офигенно.
Представляем тебе подборку рекламных идей, которые никого не оставили равнодушным. В них отлично соединились нужное смысловое наполнение и красивое оформление.
Лучшая реклама студии йоги
Вот что получает кот вместе с кормом. Whiskas стоит на страже его инстинктов
Чего не сделаешь ради лучшего кофе? Подзадорили
Ну как не зайти в такой паб?
Телефон оценил вкус пальцев, которые ели курочку из KFC
Реклама с замаскированным подвохом
Реклама может раздражать своей назойливостью, неприличностью и неуместность содержания, слишком яркой цветовой раскраской, если она плохая.
Она бросается в глаза, но не располагает к себе, не вызывает положительных эмоций и желания приобрести, изображенный на ней товар. С хорошей всё наоборот, мимо нее невозможно пройти мимо не улыбнувшись.
Какие примеры креативных рекламных компаний знаешь ты? Пиши нам в комментариях.