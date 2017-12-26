Смотри: шесть примеров гениальной рекламы

Сейчас реклама повсюду и какая хочешь, разноформатная и разноцветная, на любой вкус и за любую цену. Чтобы как-то в этом разнообразии выделиться на фоне конкурентов, нужно постараться, подключить фантазию, задействовать весь творческий потенциал, пишет Офигенно.

Представляем тебе подборку рекламных идей, которые никого не оставили равнодушным. В них отлично соединились нужное смысловое наполнение и красивое оформление.

Лучшая реклама студии йоги

ФОТО: Офигенно

Вот что получает кот вместе с кормом. Whiskas стоит на страже его инстинктов

ФОТО: Офигенно

Чего не сделаешь ради лучшего кофе? Подзадорили

ФОТО: Офигенно

Ну как не зайти в такой паб?

ФОТО: Офигенно

Телефон оценил вкус пальцев, которые ели курочку из KFC

ФОТО: Офигенно

Реклама с замаскированным подвохом

ФОТО: Офигенно

Реклама может раздражать своей назойливостью, неприличностью и неуместность содержания, слишком яркой цветовой раскраской, если она плохая.

Она бросается в глаза, но не располагает к себе, не вызывает положительных эмоций и желания приобрести, изображенный на ней товар. С хорошей всё наоборот, мимо нее невозможно пройти мимо не улыбнувшись.

Какие примеры креативных рекламных компаний знаешь ты? Пиши нам в комментариях.