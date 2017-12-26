Бывший муж Ану Саагим переехал в дом престарелых

«Это мой дом, в котором существует распорядок, дни повторяются», - говорит известный дизайнер о жизни в доме престарелых Вилла Энси, который находится в Хельсинки.

Ратия признается, что его память уже не та, что была прежде и подтверждает, что переезд в Виллу Энси – его собственное решение.

Напомним, 55-летняя Саагим и 76-летний Ратия развелись в прошлом году после 20 лет брака. У пары есть общий ребенок.