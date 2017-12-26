Что будет, если пощекотать гориллу: интересное видео

В Сети набирает огромной популярности видео, на котором мужчина щекочет гориллу по имени Лулингу.

Малышка Лулингу оказалась в природоохранном центре GRACE в восьмимесячном возрасте, когде ее мать была убита браконьерами. Считается, что в лесах Конго осталось только около пяти тысяч этих приматов. Лулингу забрали у торговцев живым товаром в Национальном парке Вирунга, пишет Сегодня.

Этот ролик был опубликован на YouTube и за несколько дней собирал больше миллиона просмотров, 15 тысяч "лайков" и несколько сотен комментариев.

"Он так похож на обычного человека. Это невероятно!", – пишут люди под видео.