Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Что будет, если пощекотать гориллу: интересное видео

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Горилла. Иллюстративное фото. | ФОТО: Scanpix

Примата по имени Лулингу забрали у торговцев живым товаром.

В Сети набирает огромной популярности видео, на котором мужчина щекочет гориллу по имени Лулингу.

Малышка Лулингу оказалась в природоохранном центре GRACE в восьмимесячном возрасте, когде ее мать была убита браконьерами. Считается, что в лесах Конго осталось только около пяти тысяч этих приматов. Лулингу забрали у торговцев живым товаром в Национальном парке Вирунга, пишет Сегодня.

Этот ролик был опубликован на YouTube и за несколько дней собирал больше миллиона просмотров, 15 тысяч "лайков" и несколько сотен комментариев.

"Он так похож на обычного человека. Это невероятно!", – пишут люди под видео.

Наверх