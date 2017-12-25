Фото: в Сети обсуждают нового мужчину Светланы Бондарчук

Как рассказал «СтарХиту» друг новой пары, продюсер Михаил Друян, 49-летняя Светлана Бондарчук встречается с 37-летним фотографом-галеристом Сергеем Табуновым.

«Очень рад за Свету и Сережу, прекрасная пара. Я всегда восхищаюсь, когда зарождаются новые отношения, ведь большинство людей по жизни одинокие и мечтают найти вторую половинку».

ФОТО: Instagram

«Они постоянно проводят время вместе, ездят отдыхать, – рассказывают в окружении пары. – Любят посидеть с друзьями в грузинском кафе DIDI, баре Denis Simachev или прогуляться по Новому Арбату. В октябре вместе летали в Японию, там у Сережи основная работа. Кстати, у них много общих творческих друзей: Рената Литвинова, Алексей Киселев, Надежда Оболенцева… Никто даже не заметил, как все завертелось. А когда связь стала очевидной, не удивились. Ребята, несмотря на разницу в возрасте, понимают друг друга с полуслова».

Пара познакомилась на одном из светских вечеров, а недавно Сергей стал одним из главных гостей на дне рождения Светланы. В сети они смело оставляют под фото милые комментарии, ставят сердечки. Но говорить об отношениях публично пока не хотят.