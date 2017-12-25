Первая криптовалютная проститутка заработала миллион долларов

Она является доминантом, при этом доминирует не только в постели, но также и в области финансовых счетов своих клиентов, передает Money Magazine.

Теодора управляет финансовыми счетами мужчин, при этом получая от них подарки либо биткоинами, либо обычной валютой. Со многими мужчинами она лично не встречалась - они просто получают удовольствие, когда девушка управляет их кошельками.

Среди клиентов Теодоры как обычные рабочие, так и крупные бизнесмены в возрасте от 30 до 50 лет.

Стоимость разговора с Теодорой составляет 69 долларов в минуту. При этом игнорирование клиента в трубку обойдется ему в 25 долларов в минуту. В целом у блондинки около 300-400 клиентов, а лично встречается она с 20-25 мужчинами, которые преимущественно являются богачами из Великобритании и США.