Если вы видите фото человека с рычащим тигром — знайте: оно сделано вот так

Голландский эколог, который несколько лет живет в Таиланде и защищает права животных, на днях решил посетить зоопарк, где стал свидетелем жестокого обращения сотрудников с его обитателями.

Один из сотрудников тыкает палкой в тигра — и все это ради забавы посетителей. Якобы таким способом сотрудники зоопарка отвлекают животное, чтобы туристы могли сделать удачные селфи на его фоне.

Эдвин Вик опубликовал свой ролик в Facebook 18 декабря и за несколько дней публикация набрала более двух с половиной миллионов просмотров. Эколог назвал это "безобразием туризма в Паттайе" и призвал ужесточить тайские законы о защите животных.