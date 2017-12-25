В завещании покойного создателя Playboy обнаружили странный пункт...

«Если получатель регулярно или часто употребляет вещества, которые вызывают физическую или психологическую зависимость, или же злоупотребляет алкоголем или лекарственными препаратами без предписания врачей, то, вероятно, он не может позаботиться о себе и не в состоянии управлять финансовыми делами. Это значит, что получатель должен быть удален из завещания», — говорится в документе.

Однако наследники могут начать борьбу с пристрастием. И если тест покажет, что в течение 12 месяцев они ничего не употребляли, то смогут снова претендовать на часть состояния покойного. В числе наследников значатся четверо детей Хэфнера — Кристи, Дэвид, Марстон и Купер.

Основатель империи Playboy Хью Хефнер ушел из жизни 28 сентября в возрасте 91 года. Он заранее выкупил место на кладбище рядом с легендарной голливудской актрисой Мэрилин Монро, которая украсила обложку первого номера Playboy в декабре 1953 года.