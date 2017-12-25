Мы их помним: мировые знаменитости, которые ушли в этом году

Алексей Баталов (20 ноября 1928 - 15 июня 2017)

Алексей Баталов. | ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

Алексей Баталов был госпитализирован в январе 2017 года с переломом шейки бедра, в феврале ему была сделана операция, после чего артист около пяти месяцев находился в больнице. По информации СМИ, актер умер «тихо во сне».

Баталов впервые вышел на сцену в возрасте 14 лет в Бугульме, где в эвакуации его мать создала свой театр.

Алексей Баталов сыграл более чем в 40 картинах, в том числе в пяти фильмах Иосифа Хейфица: «Большая семья», «Дело Румянцева», «Дорогой мой человек», «Дама с собачкой», «День счастья», - а также в фильмах «Летят журавли», «Девять дней одного года», «Бег», «Звезда пленительного счастья», «Чисто английское убийство», «Зонтик для новобрачных».

Одна из самых известных лент с его участием - «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова, где он сыграл роль слесаря Гоши.

Честер Беннингтон (20 марта 1976 — 20 июля 2017)

Честер Беннингтон. | ФОТО: Scanpix

Как известно, солист группы Linkin Park покончил жизнь самоубийством. Музыкант покончил с собой в личной резиденции Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии.

В последние годы он боролся с алкогольной и наркотической зависимостью.

Честер Беннингтон в юности участвовал во многих музыкальных коллективах. В 1997 году Беннингтон принял приглашение Майка Шиноды и стал вокалистом Linkin Park. На данный момент на счету коллектива девять альбомов и самые высокие музыкальные награды, в том числе «Грэмми».

На момент смерти Честеру был 41 год. Он был дважды женат и растил шестерых детей.

Вера Глаголева (31 января 1956 — 16 августа 2017)

Вера Глаголева | ФОТО: Scanpix

Известная российская актриса скончалась от рака желудка в клинике Баден-Бадена.

Первую роль в кино Вера Глаголева сыграла в 1975 году в фильме «На край света» режиссера Родиона Нахапетова.

Всего она снялась почти в 50 фильмах, включая: «Не стреляйте в белых лебедей», «Торпедоносцы», «Выйти замуж за капитана», «Воскресный папа», «Сошедшие с небес» и «Женщин обижать не рекомендуется».

Глаголева также сняла шесть фильмов в качестве режиссера, а также была сценаристом и продюсером. Последней картиной актрисы стал фильм «Две женщины» по пьесе Ивана Тургенева, снятый в 2014 году. В 2011 году Глаголевой присвоили звание народной артистки России.

Хью Хефнер (9 апреля 1926 — 27 сентября 2017)

Хью Хефнер. | ФОТО: © Lucy Nicholson / Reuters/REUTERS/Scanpix

По информации из официального микроблога Твиттер журнала Playboy, 91-летний Хью Хефнер скончался в своем особняке от естественных причин.

Сын Хефнера Купер также сделал заявление о смерти своего отца, в котором отметил, что Хью прожил исключительную жизнь и стал своего рода первооткрывателем в мире культуры и масс-медиа.

Михаил Задорнов (21 июля 1948 - 10 ноября 2017)

Михаил Задорнов. | ФОТО: Антенна

15 ноября в Риге в последний путь проводили известного сатирика Михаила Задорнова. Почтить память артиста собралось более тысячи человек, среди которых были как близкие, так и поклонники его творчества.

Известный сатирик на 70-м году после продолжительной болезни. Артист был похоронен в Юрмале, на Яундубултском кладбище рядом с отцом.