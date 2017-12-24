Дочь Петра Толстого раскрыла подробности развода родителей

Печальную новость сообщила дочь Толстого Александра в одном из интервью. Девушка рассказала, что родители расстались еще в 2016 году, но это широко не освещалось в прессе.

«Родители этого не скрывают. Мы каждый год ездим на Дон под Волгоград. Ставим палатки и живем прямо в них. Для меня это своего рода школа жизни, которая с детства учит быту: приготовить, убрать и так далее. С нами обычно ездят родственники, друзья родителей и мои, а теперь и мой молодой человек», - поведала Александра.

Сейчас девушка живет с матерью, но и с отцом старается проводить максимум свободного времени. Они встречаются несколько раз в неделю, обсуждают важные темы, планы на будущее.

Новость о разводе Петра и его супруги действительно удивила многих, ведь телеведущий никогда не говорил о проблемах в семье. На его страницах в соцсетях можно найти только фотографии, связанные с рабочей деятельностью. Сейчас Толстой ушел с телевидения и развивает карьеру в политической сфере. Мужчина часто высказывается об актуальных общественных проблемах.

Немногие фанаты ведущего знают, что он является праправнуком Льва Толстого. 17-летняя Александра старается чтить семейные традиции и очень уважает своих знаменитых предков. По словам девушки, она любит романы известного писателя, но не является его большой фанаткой.

Сейчас все мысли Александры заняты учебой. Однако у девушки хватает времени и на личную жизнь. Со своим молодым человеком она встречается уже больше года. Наследница Толстого уже успела познакомить родителей с возлюбленным.

«Мне иногда кажется, что моя мама Фила любит даже больше, чем меня. С папой они ходят на рыбалку. Так что своего идеального мужчину я, наверное, уже нашла», - заявила Александра.

В этом году девушка заканчивает школу. Ей предстоит сдать выпускные экзамены и поступить в институт. В интервью для издания Peopletalk Толстая не стала рассказывать о планах на будущее и выбранной профессии. Однако поклонники телеведущего надеются, что наследница пойдет по его стопам.