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Ого! Елена Ваенга продемонстрировала экстравагантное декольте до пупа

ФОТО!

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Елена Ваенга | ФОТО: Pressifoto

В этом году 40-летняя Елена Ваенга пополнила ряды опытных московских фэшэнист — певица регулярно экспериментирует с нарядами, в том числе и с очень откровенными. Последний образ знаменитости особенно понравился ее поклонникам.

22 декабря знаменитость опубликовала в микроблоге несколько фотографий с мероприятия. На них Ваенга позирует в довольно смелом вечернем платье: черный наряд примечателен глубоким декольте, открывающим грудь и плечи, а также едва заметной силиконовой деталью, которая удерживает вырез, пишет woman.ru.

A post shared by ElenaVaenga (@vaengaofficial) on

Образ Елены очень понравился ее подписчикам. В комментариях к снимкам они засыпали певицу комплиментами: «Платье - огонь! Елена, этот стиль - Ваш!», «А мне нравится прическа. А уж декольте-просто вау!», «Королевское платье», «Платье у вас шедевр,особенно на вас» (орфография и пунктуация автора сохранены). Интересно, что ни у одно пользователя Сети не нашлось критического замечания к аутфиту Елены Ваенги. А вы согласны с их мнением?

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