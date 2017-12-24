Ого! Елена Ваенга продемонстрировала экстравагантное декольте до пупа

22 декабря знаменитость опубликовала в микроблоге несколько фотографий с мероприятия. На них Ваенга позирует в довольно смелом вечернем платье: черный наряд примечателен глубоким декольте, открывающим грудь и плечи, а также едва заметной силиконовой деталью, которая удерживает вырез, пишет woman.ru.

A post shared by ElenaVaenga (@vaengaofficial) on Dec 21, 2017 at 12:52pm PST

Образ Елены очень понравился ее подписчикам. В комментариях к снимкам они засыпали певицу комплиментами: «Платье - огонь! Елена, этот стиль - Ваш!», «А мне нравится прическа. А уж декольте-просто вау!», «Королевское платье», «Платье у вас шедевр,особенно на вас» (орфография и пунктуация автора сохранены). Интересно, что ни у одно пользователя Сети не нашлось критического замечания к аутфиту Елены Ваенги. А вы согласны с их мнением?