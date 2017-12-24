Если у вас вечно тормозит Wi-Fi, виноват может быть сосед! Вот как все исправить

Особенно раздражает, когда интернет тормозит по непонятной причине. И хотя причин, на самом деле, может быть много, одна из них вас удивит: возможно, виноваты ваши соседи, передает Lifter.

Но прежде чем ломиться к ним в дверь и вопрошать, почему они не пользуются бесплатным интернетом в библиотеке, советуем вам решить эту проблему самостоятельно.

Во-первых, знайте: Wi-Fi делится на разные каналы. Не исключено, что ваш Wi-Fi тормозит, потому что вы с соседом пользуетесь одним каналом — даже если у вас разные сети.

При использовании одного канала возможны помехи между роутерами. К счастью, это легко исправить. Достаточно переключить канал роутера.

Большинство роутеров делают это автоматически, так что можно не беспокоиться. Но если у вас проблемы с подсоединением только в определённых комнатах, лучше перенастроить роутер вручную.

Вот как это сделать:

1. Определите, какие каналы используются, и найдите оптимальный

Для Mac:

Зажмите клавишу «Опция», выберите значок Wi-Fi в строке меню и кликните «Запустить диагностику беспроводных соединений». Откройте диагностику, но не обращайте внимания на мастер установки.

ФОТО: Lifter

Выберите вкладку «Окно» и пункт «Сканировать». Теперь нажмите «Запустить сканирование». Компьютер выдаст список рекомендуемых каналов — запишите их.

ФОТО: Lifter

В правой секции показаны все беспроводные сети рядом с вами и используемые ими каналы.

По этой таблице вы можете посмотреть, какой у вас текущий канал и не использует ли его кто-то ещё. Слева перечислены оптимальные каналы.

Для Android:

Загрузите бесплатное приложение WiFi Analyzer через Google Play. На сайте Google Play есть подробная видеоинструкция.

ФОТО: Lifter

Для Windows:

Используйте WiFi Analyzer от Windows, который можно скачать здесь.

2. Настройте роутер на новый неиспользуемый канал

Теперь, когда вы нашли неиспользуемые каналы, настройте роутер на один из них.

ФОТО: Lifter

Для этого вам нужно авторизоваться в программе настройки роутера. Обычно достаточно набрать 192.168.1.1 в адресной строке браузера (это зависит от марки и модели роутера, так что сверьтесь с документацией, если этот адрес не работает).

Когда вы авторизуетесь, найдите настройки беспроводной сети и конфигурацию каналов. Выберите новый канал из списка и перезагрузите роутер. Вот и всё!

Надеемся, это решит вашу проблему, и вы сможете спокойно смотреть сериалы онлайн!

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