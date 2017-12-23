Как правильно встречать Новый 2018 год каждому знаку Зодиака

Уже скоро бразды правления перейдут новой покровительнице — Желтой Земляной Собаке. Чтобы добиться успехов в следующем году, необходимо достойно встретить хозяйку 2018 года, и в этом вам помогут советы астрологов.
В следующем году многих из нас ожидают глобальные перемены. Кто-то заметит их практически сразу, как только Желтая Земляная Собака переступит порог 2018 года. Новогодняя ночь — не только веселый, но и важный момент в жизни каждого человека. Именно в это время вам нужно произвести первое впечатление на покровительницу. Чтобы понравиться ей, необходимо встретить Новый год правильно. Команда сайта подскажет, как знаки Зодиака должны отметить праздник, чтобы навсегда запомнить его и порадовать новую хозяйку.
Овен
Энергичные Овны обожают веселье и не упустят момента посетить шумную вечеринку. У вас не возникает проблем в общении с другими людьми, и вы свободно чувствуете себя в любой компании, пишет Клубер. Собака же больше предпочитает времяпровождение в кругу семьи, ведь этому животному намного ближе уютная атмосфера дома. Если вы уже запланировали отметить Новый год с друзьями, не стоит менять свое решение, но перед этим обязательно навестите своих родных. Общение с близкими принесет вам обоюдное удовольствие, а ваше внимание станет для них лучшим подарком.
Телец
Можно сказать, что Тельцы — настоящие романтики. Перед Новым годом они могут потратить много времени на то, чтобы создать в своем доме атмосферу праздника. Однако вы можете сделать новогоднюю ночь незабываемой, если проведете ее вне дома со своим любимым человеком. Вместе вы можете посетить место, где вы впервые познакомились, или же посетить хороший ресторан. Не забудьте про подарки: пусть это будет что-то необычное. Ваш креатив и нестандартное мышление обязательно помогут вам сделать оригинальный сюрприз своему возлюбленному.
Близнецы
Новый год — веселый праздник, и Близнецы знают это не понаслышке. Представители этого знака Зодиака вряд ли захотят проводить волшебную ночь в стенах своего дома. Не отказывайте себе в своих желаниях и проведите Новый год там, куда вас зовет сердце. Если ваше финансовое положение позволяет вам отправиться в путешествие, то сделайте это, не задумываясь. Чтобы в другой стране вам не было одиноко, пригласите в совместную поездку близких друзей. Воспользуйтесь уникальной возможностью разнообразить традиционный Новый год невероятными приключениями и новыми впечатлениями.
Рак
Для Раков нет никого дороже, чем родные люди, поэтому и Новый год желательно провести в кругу семьи. Украсьте дом по своему вкусу и приготовьте праздничный ужин. В эту ночь у вас появится возможность собрать всех близких в своем доме, поэтому вы должны приложить силы, чтобы угодить каждому из них. Под бой курантов обязательно поблагодарите своих близких за их любовь и понимание и загадайте желание. Собаке понравится ваше теплое отношение к родным, и в 2018 году вы точно сможете рассчитывать на ее помощь.
Лев
Представителям этого знака Зодиака не принципиально, где и как отмечать Новый год. Они могут провести новогоднюю ночь в кругу своей семьи или же отправиться к друзьям. Самое главное, чтобы Львам было весело, и тогда они не дадут скучать другим. В 2018 году вы можете поразить новую покровительницу своей оригинальностью. Для этого самостоятельно организуйте праздник и пригласите на него всех своих близких. Если вы приложите должные усилия, то сможете поразить гостей и заслужить похвалу с их стороны.
Дева
Если поручить Деве организацию новогоднего мероприятия, то оно будет идеальным. Вы можете проявить инициативу, но все же полагайтесь на помощь других. Если же в Новый год вы наконец-то хотите расслабиться и отметить праздник в спокойной обстановке, то желательно сделать это дома. Создайте вокруг себя праздничную атмосферу и просто насладитесь ею. Не стоит брать на себя все новогодние хлопоты, разделите их со своей семьей. Совместный труд сближает людей, а идеи ваших близких помогут вам сделать праздник еще оригинальнее.
Весы
Представителям этого знака Зодиака лучшее заранее задуматься о том, где отметить праздник. Астрологи рекомендуют Весам остаться дома или провести новогоднюю ночь в уютном месте, где нет шумных компаний. Заранее обдумайте праздничное меню. Не забывайте, что блюда на новогодний стол должны порадовать не только гостей, но и Желтую Собаку. Украсив квартиру в необычном стиле, вы сможете погрузить всех гостей в атмосферу сказки. Постарайтесь самостоятельно создать праздник вокруг себя, чтобы он навсегда запомнился вам.
Скорпион
Скорпионы отличаются от других знаков Зодиака креативным мышлением, именно поэтому их идеи всегда неповторимы. Дайте волю своим фантазиям, чтобы этот Новый год стал по-настоящему запоминающимся для вас и ваших близких. Пригласите к себе домой друзей, и пусть ваше веселье длится до самого утра. Чтобы новогодняя ночь стала незабываемой, отправляйтесь в другой город или даже страну. Таким образом вы узнаете о новогодних традициях чужой культуры и, возможно, извлечете что-то полезное для себя.
Стрелец
Трудолюбивым Стрельцам пора отдохнуть, поэтому Новый год вы должны отметить в максимально комфортном для вас месте. Если в декабре вы буквально тонули в рабочих обязанностях, то освободите себя от новогодних хлопот и проведите праздник в гостях или в ресторане. Если же вы решили остаться дома, то обязательно пригласите своих близких и не отказывайтесь от их помощи в организации праздника. В новогоднюю ночь у вас наконец-то появится возможность уделить внимание родным людям и поделиться с ними самым сокровенным.
Козерог
Для Козерогов Новый год — это возможность начать жизнь с чистого листа. Представители этого знака Зодиака тщательно обдумывают, как и где проведут новогоднюю ночь, но больше всего они ждут момент, когда у них появится возможность загадать желание. Как ни странно, но в этом случае лучше всего отметить праздник в одиночестве. Побудьте наедине с собой и обдумайте, чего бы вы хотели достичь в 2018 году. Сконцентрируйтесь на своих мечтах и громко и уверенно озвучьте их под бой курантов. После этого вы можете со спокойным сердцем веселиться с семьей или друзьями.
Водолей
Водолеям важен не сам Новый год, а положительные эмоции, которые они получают в момент праздника. Вам будет намного проще достичь желаемого эффекта, если вы проявите инициативу и возьметесь за организацию праздника. Место проведения и список гостей вы должны обдумать самостоятельно. Принимайте помощь близких людей только в том случае, если она действительно нужна вам. Чтобы новогодняя ночь 2018 года запомнилась вам, проявите оригинальность. Вы можете немного отдалиться от привычных нам новогодних традиций, но и не исключайте их полностью.
Рыбы
Рыбы считают, что Новый год — это праздник чудес. Эти представители зодиакального круга будут рады любому обществу, лишь бы в ответственный момент никто не помешал им загадать заветное желание. Если вы решите отмечать праздник вне дома, то пускай рядом с вами будут только самые близкие друзья, так как появление незнакомых людей может доставить вам дискомфорт. Чтобы Новый год 2018 не оставил в вашей памяти негативный след, останьтесь дома и насладитесь домашним комфортом и праздничной аурой вместе с семьей.В Новом году вы сможете достичь счастья, но для этого вам нужно избавиться от проблем. Оставьте весь негатив в уходящем году, и уже скоро вы сможете начать жизнь с чистого листа.