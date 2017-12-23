Нетерпеливую парочку, занявшуюся сексом в автобусе, сняли на видео
Упс...
23 декабря 2017 г., 17:28
Нетерпеливая парочка занялась сексом прямо на сидении ночного автобуса в Шордиче, Лондон, и попала на камеру мобильного телефона одного из пассажиров, пишет Лайф.
По информации The Sun, видео было снято после полуночи на втором этаже лондонского автобуса, следующего в район Стамфорд Хилл. Свидетели рассказали журналистам, что любовники производили впечатление выпивших и находились в прекрасном настроении.
"Другие пассажиры повели себя очень по-британски: просто смотрели в окно и притворялись, что игнорируют происходящее", - говорит пассажир автобуса.
Not your average bus journey pic.twitter.com/hnbjw6oy5N— Mace (@macewhu69) December 21, 2017