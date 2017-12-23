Нетерпеливую парочку, занявшуюся сексом в автобусе, сняли на видео

По информации The Sun, видео было снято после полуночи на втором этаже лондонского автобуса, следующего в район Стамфорд Хилл. Свидетели рассказали журналистам, что любовники производили впечатление выпивших и находились в прекрасном настроении.

"Другие пассажиры повели себя очень по-британски: просто смотрели в окно и притворялись, что игнорируют происходящее", - говорит пассажир автобуса.