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Нетерпеливую парочку, занявшуюся сексом в автобусе, сняли на видео

Упс...

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ФОТО: Скриншот с видео

Нетерпеливая парочка занялась сексом прямо на сидении ночного автобуса в Шордиче, Лондон, и попала на камеру мобильного телефона одного из пассажиров, пишет Лайф.

По информации The Sun, видео было снято после полуночи на втором этаже лондонского автобуса, следующего в район Стамфорд Хилл. Свидетели рассказали журналистам, что любовники производили впечатление выпивших и находились в прекрасном настроении.

"Другие пассажиры повели себя очень по-британски: просто смотрели в окно и притворялись, что игнорируют происходящее", - говорит пассажир автобуса.

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