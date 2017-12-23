Общественность возмущена: принцесса Кентская угодила в громкий скандал из-за броши
23 декабря 2017 г., 14:21
Принцесса появилась с неоднозначной брошью на рождественском ужине у королевы Елизаветы, пишет Лайф.
В Великобритании принцесса Мишель Кентская, которую обвинили в расизме, извинилась за брошь с изображением темнокожего человека. Об этом сообщает Guardian.
Сообщается, что ранее принцесса пришла с неоднозначной брошью на рождественский ужин к королеве Елизавете.
Пресс-секретарь принцессы прокомментировал произошедшее, отметив, что Мария сожалеет о случившемся эпизоде.