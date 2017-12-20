Экс-солист «Челси» Роман Архипов: «Я остался в Америке без денег и работы»

Певец прошел в финал вокального шоу «Успех». В преддверии завершения музыкального проекта Роман Архипов рассказал о сложностях, с которыми столкнулся, соревнуясь с другими исполнителями, а также о жизни российского артиста за границей, отношении к рэп-баттлам и съемках клипов Бузовой и Самбурской.
Одним из участников шоу «Успех» на канале СТС стал бывший участник группы «Челси» Роман Архипов. Вот уже несколько лет исполнитель живет в Америке, где выступает в качестве рок-музыканта. По словам Романа, он твердо знает, зачем пришел на проект. Первая песня, с которой Архипов выступил перед экспертами, стала культовая баллада «Everything I Do» Брайана Адамса. «СтарХит» узнал у певца о его отношении к вокальным проектам, работе с зарубежными звездами, проблемах, с которыми российские артисты сталкиваются на Западе, а также о съемках клипов для отечественных знаменитостей, пишет Starhit.ru.
— Роман, думали ли вы, что пройдете в финал проекта?
Нет, я не думал, что все зайдет так далеко. Изначально я хотел прийти и представить свою новую песню. Но где-то во время второй программы я включился и меня затянуло соревнование с другими участниками проекта. В какой-то степени мне, наверное, обиднее всех проигрывать, потому что я профессиональный артист, а значит, и спрос в два раза больше. Это не гордость и самолюбие, а внутренняя оценка себя. С другой стороны, молодым ребятам не так обидно уступать, потому что для многих из них это первый шаг к большой сцене... Когда мне позвонили и предложили участие, я был в Америке и собирался отмечать день рождения. В результате пришлось отложить свои планы.
— Волнуетесь?
Я испытываю смешанные эмоции и чувства. Мне понадобилось время, чтобы адаптироваться. С одной стороны, я сделал шаг назад, как бы опустившись на ступень вниз — снова стал участником, позволив себя оценить со стороны... Поэтому я, на самом деле, нахожусь в состоянии стресса. Думаю, что не каждый решится на такой поступок. Могу сказать, что я рад участию в этом проекте, потому что наконец-то появилась возможность показать себя с новой стороны. В России особо не знали сольного артиста Романа Архипова после «Фабрики звезд». Была группа «Челси» и парень с длинными волосами, который в ней пел.
— Как вам состав экспертов? Вы видели первый выпуск шоу?
Смотрел. Я достаточно давно знаю Филиппа Киркорова, мы работали вместе, да и с Нюшей я был знаком. Однако это не помешало им объективно отнестись к оценке моего номера. Если бы я плохо выступил и меня раскритиковали, такой подход был бы справедлив. Все-таки это конкурс, поэтому личные связи не должны играть никакой роли. Многие участники знакомы с членами съемочной группы и продюсерами, но спрос со всех одинаковый. На самом деле, я больше думал о том, что скажет Гнойный, потому что он многих «заворачивает» и может резко высказаться в отношении участников проекта. Тем не менее он все же меня пропустил.
— А о Гнойном знали до проекта? Как вообще, кстати, относитесь к рэп-баттлам?
Нет, не слушал его. Я в курсе, что совсем недавно в Лос-Анджелесе прошел баттл Оксимирона с американцем Dizaster, мои знакомые организовывали... Если честно, мне не нравится этот жанр музыки. Я считаю, что в нашей жизни и так достаточно негатива. Мне ближе образ положительного артиста, который дарит людям эмоции, когда вокруг все серо и грязно. Поэтому я не очень понимаю искусство оскорблять друг друга, хотя оно, безусловно, тоже вполне имеет место быть, раз публике интересно.
— А как американские коллеги, в частности, Томми Маролда (известный продюсер, работал с Imagine Dragons, The Killers и Шер — Прим.), отнеслись к вашему участию в проекте?
Хорошо. Сказали: «Ну супер, поезжай». У меня даже есть видео, на котором меня поддерживают Рэнди Джексон, гитарист Bon Jovi Ричи Самбора, учитель по вокалу Уитни Хьюстон и стилист Кэти Перри. Так как канал нельзя посмотреть в США, они не следят за проектом. Но я им обязательно покажу выпуски.
— Помогает ли вам участие в таком легендарном в своем роде шоу как «Фабрика звезд»? Как оцениваете уровень других участников «Успеха»?
Высоко, на проекте проходят серьезные сражения, да и кастинг очень сложно пройти. Многие ребята участвовали в других телешоу, просто они, может быть, не так знакомы широкой аудитории как я. Конечно, мне помогает участие в «Фабрике звезд», как и весь имеющийся у меня багаж знаний и опыта. В то же время я не могу сказать, что чувствую себя на голову выше других. Моя известность — это, скорее, груз, так как она добавляет ответственности.
— Стоит ли участвовать в подобных телепроектах начинающим артистам?
Да, безусловно, они нужны. Во-первых, это шанс быть показанным по телевизору. Во-вторых, у шоу есть элемент реалити, который позволяет зрителям поближе познакомиться с исполнителем и узнать о нем больше как о человеке — не просто как о поющей голове, но как об интересной личности. В-третьих, огромный плюс заключается в том, что тебе разрешают петь авторские песни. Более того, это только приветствуется. Не хочу сказать ничего плохого о других проектах, но когда ты делаешь каверы, то не становишься настоящим артистом... «Фабрика звезд» подарила огромное количество исполнителей, почти половина нашего шоу-бизнеса оттуда. Самое главное начинается уже после проекта — кто-то возвращается на стройку, другие в театр, а третьи идут дальше. Я считаю, что продюсер или менеджер играет большую роль в музыкальной карьере. Общение с прессой, организация выступлений, соцсети — все это очень важно.
— Вы же поддерживаете отношения с другими участниками «Челси»?
Мы расставались как взрослые люди без конфликтов. Я дружу с Арсением Бородиным, регулярно видимся, когда я приезжаю в Москву. С Лешей и Денисом общаемся реже — у каждого свои дела и проекты, поэтому не всегда получается. Недавно воссоединились в рамках одного музыкального телепроекта — исполнили песню «Самая любимая».
— Многие продолжают ассоциировать вас с этой группой...
Пожалуйста, у меня нет комплексов по поводу моего прошлого. Я же не снимался в фильмах для взрослых. Да, есть те, кто открещивается от «Фабрики звезд», но я горжусь участием в этом проекте. Туда было сложно попасть, и я прошел хорошую школу, поработал со многими профессионалами своего дела. Да и то, что происходило со мной в Америке — тоже прекрасный опыт. Так что пусть ассоциируют, это была не самая плохая группа.
— Что было самым сложным, когда вы начали покорять американскую сцену?
Много разных проблем, я могу говорить об этом часами. Не только язык и акцент, но и то, что ты начинаешь жизнь с нового листа, когда ты никого не знаешь и вынужден поддерживать свое существование. У тебя уходит время на то, чтобы ассимилироваться и не думать, на что жить, а еще нужно убедить иностранную публику, что ты артист... Я через многое там прошел и многому научился. Есть, например, юридические нюансы — в самом начале карьеры никто тебе не даст контракт на хороших условиях, приходится соглашаться с самыми жесткими. Но ты даже не думаешь об этом, а просто радуешься, что тебя взяли. Вот почему многие российские артисты, проработав в США много лет, оказывались не у дел и зарабатывали копейки. Как ни крути, за рубежом на первом месте стоит бизнес.
— Известно, что у вас был непростой период за границей. Вы говорили, что работали грузчиком...
Я сделал шаг назад, чтобы потом рвануть вперед. В любых жизненных испытаниях мне помогает вера в Бога, это единственное, благодаря чему я не сдался в тот период. Тогда я потерял работу и чуть не лишился крыши над головой, от меня ушла девушка. Я был один в чужой стране без средств к существованию. У меня остались только собака и куча студийного оборудования. Наверное, это продолжалось около пяти или шести месяцев, но мне казалось, что длилось вечно. Пока в какой-то момент у меня просто не включилась голова и появились силы, а затем обстоятельства изменились.
— Роман, в США вам довелось поработать многими зарубежными звездами, в частности, с гитаристом Bon Jovi Ричи Самбора. Какой он в жизни?
Ричи Самбора – добрейший человек, творческий, с потрясающим чувством юмора. Мало кто допускается к совместной работе с музыкантами такого уровня. Как у настоящего рокера, у Ричи в доме везде гитары, даже в туалете, а еще рояль и куча «Грэмми» – очень творческая обстановка… С самим Боном Джови я не работал, а встречал его несколько раз в студии. Мы с ним абсолютно не похожи, он маленького роста.
— Неужели Ричи вас ни разу не сравнивал?
Да нет, помню, один раз ему сказали: «Тебе не кажется, что твой коллега на кого-то похож?» Однако Ричи не нашел, что я так уж напоминаю Бона Джови. Он сказал, что я моложе и лучше пою.
— А с кем еще довелось поработать?
С Nickelback, Scorpions, Gothard, барабанщиком AC/DC, гитаристом Элиса Купера, Тимом Оуэнсом из Judas Priest, Рэнди Джексоном… Еще выступал с Rise Against, Yellowcard, Lostprophets, многими другими командами. Мои песни сводил Крис Лорд-Элджи (один из самых известных американских звукоинженеров, работал с The Rolling Stones, Джо Кокером и Брюсом Спрингстином – Прим.). Жизнь вообще сводила меня с большим количеством людей, помню, как-то раз даже общался со Стивеном Тайлером.
— Не каждому доводится работать с артистами мирового уровня… Чему вам удалось у них научиться?
Это очень простые, спокойные люди, со своими семьями и привычками. Ни один из них не проявлял заносчивость или надменность. Большинство райдеров, которые потом цитируют в прессе, – в большей степени эпатаж, такое себе позволяют, как правило, молодые скандальные артисты. У большинства из тех людей, с кем мне доводилось работать, есть своя религия, неважно, буддизм это, христианство или другая вера. Чтобы на артиста был интересно смотреть, он должен быть наполнен духовно.
— Стали ли вы после этого по-другому относиться к российскому шоу-бизнесу?
Стоит отметить, что за последнее время он значительно изменился в лучшую сторону, появилось много качественных проектов, в частности, тот же «Успех». Единственное, чего мне здесь не хватило – возможности выступить вживую с группой, но это не делает шоу хуже. На музыку значительно влияет Интернет, сейчас больше возможностей для молодых артистов. Вместе с тем нельзя сказать, что наш шоу-бизнес совершил качественный рывок вперед. Появилось большое количество перспективных исполнителей, но, к сожалению, все равно существует жесткий формат, который пока непреодолим. Мне нравится то, что делает Арсений [Бородин], IVAN. Если у Саши Иванова ничего не получится здесь добиться, для меня это станет большим разочарованием. Должна быть не только музыка для дискотек, но и для души. Знаете, я бы вообще хотел сделать такой «мужской» лейбл, мне кажется, нам не хватает таких исполнителей среди молодежи – настоящих, искренних, слегка помятых.
— Интересно, а близкие люди пытались вас отговорить от переезда за границу?
Наоборот, поддержали. Я постоянно с ними на связи благодаря социальным сетям — всегда можно зайти в Инстаграм или Фейсбук, чтобы узнать, кто и чем занимается... У меня много дел в Москве, поэтому часто здесь бываю. Я открыл свою продакшн-компанию по производству видеоклипов. За последний год снял около десятка роликов для российских артистов, в том числе для Ольги Бузовой, Настасьи Самбурской и IVAN. Поэтому я не разрываю отношения с родиной, а, так сказать, учусь за границей. Сейчас я готовлю EP на английском, он выйдет в феврале. Еще будет клип на совместную песню с Сашей Ивановым (IVAN), она на русском языке.
— Вы сами принимаете участие в работе над клипами?
Безусловно, я занимаюсь продюсированием видео и подбираю команду, которая будет над ним работать, вношу свои предложения.
— Какие впечатления у вас оставило сотрудничество с Ольгой Бузовой и Настасьей Самбурской – одними из самых обсуждаемых российских звезд?
Они вполне адекватные девушки, живые и настоящие. Всегда поражаюсь, когда ругают Ольгу Бузову. Как будто она соревнуется со Стингом или Aerosmith. Не думаю, что между Ольгой и другими артистами ее жанра большая пропасть. Огромный плюс Бузовой – она такая, какая есть. Девчонка с разбитым сердцем, которая делает то, что умеет. Публика ее любит, да и будет любить, потому что Ольга – настоящий трудоголик. Не могу сказать, что ее музыка – предел совершенства, но это часть российской действительности… Настасья Самбурская, при всей своей самобытности, тоже очень близка народу. Люди понимают, что она делится своими переживаниями через творчество.
— Артисты сами вас находят, когда хотят снять клип?
По-разному, в основном через сарафанное радио. У меня большое количество связей на Западе, чтобы сделать почти все, что угодно. Все зависит от бюджета и желания. Например, за 250 тысяч долларов можно снять Джареда Лето, но нужно ли это.
— Хотели бы вы когда-нибудь перестать выступать и уйти в бизнес?
Я буду петь, пока мою музыку слушают. Фанаты часто пишут мне трогательные письма, в которых делятся самым сокровенным, например, говорят, что мои песни кому-то выжить. Раз это находит отклик в чьих-то сердцах, я буду продолжать выступать.
— Получается, вы постоянно поддерживаете связь с фанатами?
Всегда отвечаю на все сообщения поклонников, кроме, разумеется, ругательных. Общение занимает много времени, но я нахожу это важным. Считаю, что работаю для слушателей – это те люди, которые делают меня артистом, ведь петь можно и с друзьями в караоке.
— Возможен ли для вас роман с поклонницей?
Стараюсь не делать никаких прогнозов. Мы все живые люди, и произойти может все, что угодно.
— Американки или русские девушки?
Русские.
— Как я понимаю, вы пока не собираетесь переезжать обратно в Россию?
Я считаю, что у артистов в 21 веке нет гражданства. Я просто живу там, где работаю над музыкой, как и многие другие исполнители. Не хочу, чтобы меня воспринимали как перебежчика или предателя родины, как делают некоторые недалекие люди. Мне бы хотелось показать, что наши российские исполнители на что-то способны на Западе. Работая в Америке, я никогда не скрывал, что родился в Нижнем Новгороде, а не, скажем, в Техасе. Конечно, это порой вызывает удивление у иностранцев.
— Кстати, а в Нижнем часто бываете?
Совсем недавно был. Ездил в монастырь в Дивеево проездом через Нижний. Моя бабушка, которая живет в этом городе, болеет и переживает за меня.
— Помнится, в начале сентября на вас напали в центре Москвы. Есть новости по этому делу?
К сожалению, нет. Тогда на меня дважды нападали с промежутком примерно дней в десять и хотели ограбить. Во второй раз меня атаковал охранник магазина, когда я зашел ночью за продуктами. Он повалил меня на проезжую часть на Садовом кольце и порывался вытащить телефон из кармана, но попытка не удалась. Есть записи камер видеонаблюдения, но так как я не получил тяжких телесных повреждений и не заявил о крупной краже, история не получила продолжение. Нас обоих забрали полицейские, я провел в участке пять часов, после чего меня отпустили.
— Изменилось ли после этого ваше отношение к личной безопасности?
В мыслях – да, но газовый баллончик пока не купил. Разумеется, я тогда пережил большой психологический стресс. Как можно по-другому относиться к ситуации, когда тебя бьют, особенно несколько раз за десять дней. Я очень люблю гулять по Москве и часто езжу на общественном транспорте, поэтому даже и подумать не мог, что такое может произойти.