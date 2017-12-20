Экс-солист «Челси» Роман Архипов: «Я остался в Америке без денег и работы»

Одним из участников шоу «Успех» на канале СТС стал бывший участник группы «Челси» Роман Архипов. Вот уже несколько лет исполнитель живет в Америке, где выступает в качестве рок-музыканта. По словам Романа, он твердо знает, зачем пришел на проект. Первая песня, с которой Архипов выступил перед экспертами, стала культовая баллада «Everything I Do» Брайана Адамса. «СтарХит» узнал у певца о его отношении к вокальным проектам, работе с зарубежными звездами, проблемах, с которыми российские артисты сталкиваются на Западе, а также о съемках клипов для отечественных знаменитостей, пишет Starhit.ru.

— Роман, думали ли вы, что пройдете в финал проекта?

Нет, я не думал, что все зайдет так далеко. Изначально я хотел прийти и представить свою новую песню. Но где-то во время второй программы я включился и меня затянуло соревнование с другими участниками проекта. В какой-то степени мне, наверное, обиднее всех проигрывать, потому что я профессиональный артист, а значит, и спрос в два раза больше. Это не гордость и самолюбие, а внутренняя оценка себя. С другой стороны, молодым ребятам не так обидно уступать, потому что для многих из них это первый шаг к большой сцене... Когда мне позвонили и предложили участие, я был в Америке и собирался отмечать день рождения. В результате пришлось отложить свои планы.

— Волнуетесь?

Я испытываю смешанные эмоции и чувства. Мне понадобилось время, чтобы адаптироваться. С одной стороны, я сделал шаг назад, как бы опустившись на ступень вниз — снова стал участником, позволив себя оценить со стороны... Поэтому я, на самом деле, нахожусь в состоянии стресса. Думаю, что не каждый решится на такой поступок. Могу сказать, что я рад участию в этом проекте, потому что наконец-то появилась возможность показать себя с новой стороны. В России особо не знали сольного артиста Романа Архипова после «Фабрики звезд». Была группа «Челси» и парень с длинными волосами, который в ней пел.

— Как вам состав экспертов? Вы видели первый выпуск шоу?

Смотрел. Я достаточно давно знаю Филиппа Киркорова, мы работали вместе, да и с Нюшей я был знаком. Однако это не помешало им объективно отнестись к оценке моего номера. Если бы я плохо выступил и меня раскритиковали, такой подход был бы справедлив. Все-таки это конкурс, поэтому личные связи не должны играть никакой роли. Многие участники знакомы с членами съемочной группы и продюсерами, но спрос со всех одинаковый. На самом деле, я больше думал о том, что скажет Гнойный, потому что он многих «заворачивает» и может резко высказаться в отношении участников проекта. Тем не менее он все же меня пропустил.