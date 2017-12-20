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Даша Пынзарь подвергает младшего сына смертельной опасности

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Дарья Пынзарь | ФОТО: vk.com

Фанаты набросились на Дашу Пынзарь с обвинениями в преступной халатности. Причиной стала фотография с детской коляской.

Даша разместила в блоге забавный, по ее мнению, кадр. На снимке запечатлена она с коляской с младшим сыном во время шопинга. Видно, что на ручке коляски висят несколько пакетов. Именно это и стало причиной критики. Подписчики указали, что пакеты могут перевесить и случится непоправимое. Защитники девушки заявили, что все зависит от модели коляски. Многие подчеркнули, что и сами так ходят за покупками и никаких проблем не испытывают, пишет 7d.org.ua.

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