Никиту Джигурду сразил гипертонический криз

В среду, 20 декабря, в Кунцевском суде Москвы должно было состояться заседание суда, на котором собирались рассматривать апелляцию Никиты Джигурды по делу о наследстве его покойной подруги Людмилы Браташ. Процесс длится вот уже более года, пишет Starhit.ru.

Накануне заседания состояние Джигурды значительно ухудшилось. Актер заявил, что был вынужден принять сильнодействующие лекарства. В настоящий момент мужчина, по его собственному заявлению, по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем. По словам Джигурды, он не может прийти в себя. Эпатажный шоумен также заявил, что устал от постоянных заседаний. Как утверждает Никита, его измотали бесконечные тяжбы, поэтому артисту требуется постельный режим.

«У меня ночью случился гипертонический криз. Справки я дал. Таблетки, лекарства, меня колбасит», – поделился Джигурда.

В связи с тем, что скандально известный артист почувствовал себя нехорошо, он настаивал на переносе заседания. Судья пошел навстречу Никите и удовлетворил его просьбу.

Между тем за сутки до визита в суд артист разместил в Инстаграме рекламу магазина ручек, сделанную в его обычной манере. «Качество гарантирует Джигурда», – юыл категоричен Никита. И со стороны казалось, что эпатажный шоумен вовсе не испытывает проблем со здоровьем, поэтому новость об этом стала неожиданностью для его поклонников.

Кстати, не так давно Джигурда вернулся из города Бордо, расположенного на юго-западе Франции. Там живут дети и бывшая жена знаменитости, фигуристка Марина Анисина. Наследники шоумена ходят в школу, расположенную рядом с домом. До этого малыши посещали другое учебное заведение, но из-за инцидента, произошедшего на перемене, Джигурда и Анисина решили перевести их. По словам Никиты, его сын Мик-Анжель-Крист вступился за девочку, в результате чего произошла массовая драка. Маму ребенка вызывали к директору.

Напомним, что осенью этого года Никита пережил инсульт. По словам артиста, приступ случился из-за клеветы в его адрес. В Сети появилась информация о том, что Джигурда является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации. Вскоре после пережитого звезде удалось восстановиться.

Споры между Джигурдой и родственниками Людмилы Браташ возникли из-за борьбы за ее многомиллионное наследство. Вот уже длительное время Никита пытается доказать, что ушедшая из жизни подруга завещала ему значительное состояние, однако сестра бизнесвумен Светлана Романова обвиняет звезду в клевете. «На меня не заведено ни одного уголовного дела. В течение полутора лет Романова продолжает называть меня насильником своей сестры, хотя пришло из полиции заявление Браташ, написанное при жизни, что я не совершал насильственных действий», – цитирует артиста «Пятый канал».