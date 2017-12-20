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Ученые доказали, что у мужчин с длинным безымянным пальцем больше шансов

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ФОТО: Scanpix

Исследование проводили учёные из Медицинского колледжа Ягеллонского университета в Кракове, Польша.

Учёные исследовали руки 50 молодых людей, состоящих в долгосрочных отношениях, а затем статистические данные их партнёров. Им удалось обнаружить, что у обладателей длинных безымянных пальцев партнёрши были с идеальной фигурой, а именно — с тонкой талией и пышным бюстом, пишет Life.ru.

Исследователи объясняют это тем, что длина этих пальцев вызвана всплеском мужского гормона тестостерона во время нахождения ещё в утробе матери.

«Наблюдения за глазами показали, что во время оценки привлекательности женского тела мужчины сосредоточены на области талии и груди, которые посылают правдивые сигналы о репродуктивном статусе женщины», - Береника Куна, автор исследования.

По мнению учёных, мужчины с избытком тестостерона более мускулистые и спортивные, так как гормон способствует более быстрому развитию мышц.

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