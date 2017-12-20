Укушенный коброй школьник спросил в соцсетях, что делать, но ответа не дождался

Как сообщает Daily Mail, подросток пытался сфотографировать змею, и она неожиданного его атаковала. Вместо того чтобы обратиться за врачебной помощью, Арил стал выкладывать снимки укуса в социальную сеть и спрашивать у друзей, что с этим делать. Первое фото после атаки сопровождалось текстом "Почему бы слегка не улыбнуться". Второй снимок показывал руку подростка, перетянутую шнурком, и имел подпись "Между жизнью и смерью", пишет Life.ru.

Мать Арила утверждает, что его целью было не похвастаться укусом, а получить от друзей помощь и совет. Слова женщины косвенно подтверждает тот факт, что спустя некоторое время подросток попросил кого-нибудь из друзей отвести его к врачам.

"Если кто-то считает себя моим другом, пожалуйста, отведите меня в больницу", - написал школьник.

Час спустя один из приятелей отозвался на просьбу Арила и отвёз его в больницу, однако было поздно — тем же вечером юноша скончался. Мать подростка рассказала, что во время инцидента была на работе и не знала о том, что происходит с сыном.