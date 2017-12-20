Жаркая галерея 16+! Спортсмены снялись обнаженными в благотворительных целях

Бывшая биатлонистка и фотограф из Лондона Доминика Цуда (Dominika Cuda) собрала спортсменов из различных дисциплин — верховой езды, балета, кросс-фита, баскетбола, бокса и других, чтобы заснять их великолепные тела для благотворительного календаря. Откровенный проект снимался в Варшаве, Польша, пишет Ridus.ru.

Все изображения будут напечатаны в 300-страничном ежедневнике на 2018 год, в который можно будет заносить графики и результаты собственных тренировок. Все собранные от продажи календаря средства пойдут в благотворительный фонд «One Year Fund», который финансирует молодых спортсменов одеждой, обувью и экипировкой.

«Мы обращаем своё внимание на лучших и ярчайших молодых спортсменов, чтобы помочь им добиваться успехов в выбранном пути и мотивировать их на достижение своих целей», — говорит Цуда.

Галерею целиком можно посмотреть на сайте Ridus.ru.