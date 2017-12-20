Выбранный новогодний шарик расскажет, каким буден 2018 год: фантастичным, фееричным или романтичным

Внимательно посмотрите на шарики и выберите тот, который больше всех понравился. По номеру выбранного шарика узнайте, что означает ваш выбор! Пишет Makataka.ru.

Шарик №1:

Год будет для вас НЕОБЫЧНЫМ. Даже если бы вас предупредили заранее, вы бы все равно не поверили. Год будет настолько отличаться от всей вашей жизни в целом, что вы не перестанете удивляться. Запомните: необычное, новое — не значит плохое. Для вас — точно! Шарик №2:

Год для вас будет РОМАНТИЧНЫМ. Возможно, одним из самых романтичных в вашей жизни. Все будет пронизано словно розовой дымкой нежности и тепла. Она окутает вас и подарит самые возвышенные чувства, наслаждение от происходящего.

Шарик №3:

Год будет для вас УСПЕШНЫМ. Одним из самых успешных в жизни. Важно верно расставить приоритеты, выбрать сферы, успех в которых вам особенно важен, и не тратить силы на другие дела. Вы добьетесь очень многого, если с самого начала выберете правильный курс.

Шарик №4:

Год для вас будет ВЕСЕЛЫМ. Даже если вы настроены очень серьезно, это не помешает вам от души повеселиться в этот год. Для веселья будет масса поводов, ваш смех и искренняя улыбка привлекут к вам много хороших людей, как по работе, так и в личной жизни.

Шарик №5:

Год для вас будет СПОКОЙНЫМ. Никакой суматохи. никаких неприятных сюрпризов, все будет идти размеренно и планомерно, именно так, как вы бы этого хотели. Этот год станет для вас передышкой, временем, когда вы набираетесь новых сил для серьезного шага вперед

Шарик №6:

Год для вас будет СЧАСТЛИВЫМ. При этом вы будете осознавать каждую секунду. Это не случай , когда вспоминают и обнаруживают, что счастье было. Нет, счастье станет постоянным спутником вашей жизни, вы привыкнете ощущать его постоянно и делиться им с людьми.

Шарик №7:

Год для вас будет ДОБРЫМ. Ровно на год мир спрячет свои зубы и когти и станет мурлыкать для вас колыбельные. У вас изменится угол зрения: отныне во всем вы будете ощущать проявление вселенской доброты. Вы поймете, что доброта — это и защита и оружие.

Шарик №8:

Год для вас будет НЕСТАНДАРТНЫМ. Если вы атеист, вам придется нелегко. Потому что объяснить то, что будет происходить, с логической точки зрения вы не сможете. Вы не сядете в самолет, позднее попавший в аварию, на сдачу купите выигрышный лотерейный билет и т.д.

Шарик №9:

Год будет для вас МНОГООБЕЩАЮЩИМ. Вам покажется, что весь мир вдруг вспомнил о вас, все сразу стали в вас нуждаться. Это действительно так. У вас будет масса планов, касающихся всех сфер жизни. Не всё сбудется сразу, некоторые проекты станут фундаментом вашего будущего.

Шарик №10:

Год для вас будет ИНТЕРЕСНЫМ. И это не будет проклятьем («Чтоб ты жил в интересные времена!»). Сами времена могут остаться привычными. Изменитесь вы. Вас будет интересовать масса вещей, и все ваши интересы будут удовлетворены. Вам точно будет не скучно жить.