Выбранный новогодний шарик расскажет, каким буден 2018 год: фантастичным, фееричным или романтичным

Новогодние игрушки — главный атрибут зимнего праздника! Ведь именно ними мы украшаем новогоднюю елку. Можно сказать — это почти что символ праздника!
Внимательно посмотрите на шарики и выберите тот, который больше всех понравился. По номеру выбранного шарика узнайте, что означает ваш выбор! Пишет Makataka.ru.
Шарик №1:
Год будет для вас НЕОБЫЧНЫМ. Даже если бы вас предупредили заранее, вы бы все равно не поверили. Год будет настолько отличаться от всей вашей жизни в целом, что вы не перестанете удивляться. Запомните: необычное, новое — не значит плохое. Для вас — точно! Шарик №2:
Год для вас будет РОМАНТИЧНЫМ. Возможно, одним из самых романтичных в вашей жизни. Все будет пронизано словно розовой дымкой нежности и тепла. Она окутает вас и подарит самые возвышенные чувства, наслаждение от происходящего.
Шарик №3:
Год будет для вас УСПЕШНЫМ. Одним из самых успешных в жизни. Важно верно расставить приоритеты, выбрать сферы, успех в которых вам особенно важен, и не тратить силы на другие дела. Вы добьетесь очень многого, если с самого начала выберете правильный курс.
Шарик №4:
Год для вас будет ВЕСЕЛЫМ. Даже если вы настроены очень серьезно, это не помешает вам от души повеселиться в этот год. Для веселья будет масса поводов, ваш смех и искренняя улыбка привлекут к вам много хороших людей, как по работе, так и в личной жизни.
Шарик №5:
Год для вас будет СПОКОЙНЫМ. Никакой суматохи. никаких неприятных сюрпризов, все будет идти размеренно и планомерно, именно так, как вы бы этого хотели. Этот год станет для вас передышкой, временем, когда вы набираетесь новых сил для серьезного шага вперед
Шарик №6:
Год для вас будет СЧАСТЛИВЫМ. При этом вы будете осознавать каждую секунду. Это не случай , когда вспоминают и обнаруживают, что счастье было. Нет, счастье станет постоянным спутником вашей жизни, вы привыкнете ощущать его постоянно и делиться им с людьми.
Шарик №7:
Год для вас будет ДОБРЫМ. Ровно на год мир спрячет свои зубы и когти и станет мурлыкать для вас колыбельные. У вас изменится угол зрения: отныне во всем вы будете ощущать проявление вселенской доброты. Вы поймете, что доброта — это и защита и оружие.
Шарик №8:
Год для вас будет НЕСТАНДАРТНЫМ. Если вы атеист, вам придется нелегко. Потому что объяснить то, что будет происходить, с логической точки зрения вы не сможете. Вы не сядете в самолет, позднее попавший в аварию, на сдачу купите выигрышный лотерейный билет и т.д.
Шарик №9:
Год будет для вас МНОГООБЕЩАЮЩИМ. Вам покажется, что весь мир вдруг вспомнил о вас, все сразу стали в вас нуждаться. Это действительно так. У вас будет масса планов, касающихся всех сфер жизни. Не всё сбудется сразу, некоторые проекты станут фундаментом вашего будущего.
Шарик №10:
Год для вас будет ИНТЕРЕСНЫМ. И это не будет проклятьем («Чтоб ты жил в интересные времена!»). Сами времена могут остаться привычными. Изменитесь вы. Вас будет интересовать масса вещей, и все ваши интересы будут удовлетворены. Вам точно будет не скучно жить.
Шарик №11:
Год для вас будет СТРАННЫМ. Ваша жизнь станет похожа на любопытный детектив. Только без убийств и прочего негатива. Вокруг вас будут происходить непонятные события, кажущиеся бессмысленными. Разгадка появится в конце года и окажется ужасно приятной.
Шарик №12:
Год будет для вас ЩЕДРЫМ. Желайте много, желайте всего, что только придет в голову. Кто-то или что- то будет внимательно слушать ваши желания и периодически выполнять. Но будьте осторожны, помните, что исполнение желаний не всегда приносит счастье.
Шарик №13:
Год будет для вас СКАЗОЧНЫМ. Даже если вы абсолютный скептик и циник, в этом году произойдет что-то настолько чудесное, что вы не сможете найти этому научного объяснения. Вы попадете в сказку, в чудо, и сами превратитесь в настоящего героя, победившего дракона.
Шарик №14:
Год будет для вас ПЛОДОТВОРНЫМ. Даже забытые вами проекты вдруг начнут давать свои плоды. Что уж говорить о новых?! Жизнь вам В покажется похожей на рог изобилия, настолько мощной будет отдача от любого, даже самого незначительного вашего действия.
Шарик №15:
Год будет для вас ИДЕАЛЬНЫМ. Да, вас ждет редкий год, который даже в мелочах окажется абсолютно идеальным. Всё будет получаться, жизнь будет радовать, неприятности обойдут стороной. Ваша задача — сохранить этот ритм жизни, чтобы гармония не исчезла никогда.
Шарик №16:
Год для вас будет ЛЕГКИМ. Какие бы ураганы и катаклизмы не бушевали во внешнем мире, вас ничего не заденет. Всё, что казалось серьезными проблемами, окажется простым и легко решаемым. Вы будете словно в броне неуязвимости и сможете навести полный порядок в жизни.
Шарик №17:
Год для вас будет НЕОЖИДАННЫМ. Приготовьтесь — весь год жизнь будет преподносить вам сюрпризы. Не волнуйтесь, все они окажутся приятными и радостными. Возможна смена работы‚ семьи, города, страны. Но вы не испытаете страха. Всё произойдет так, как должно.
Шарик №18:
Год для будет для вас ВОСХИТИТЕЛЬНЫМ. Впоследствии именно этим словом вы сможете охарактеризовать весь год. Всё будет приносить радость и восхищение: работа, семья, друзья и многое- многое другое. Все, из чего состоит ваша жизнь.Вы выйдете на новый уровень.
Шарик №19:
Год для вас будет ФАНТАСТИЧЕСКИМ. Вы катались на русских горках“? Если нет — попробуйте. Подобные ощущения ждут вас весь год. События будут пролегать с дикой скоростью, от шока к восторгу и наоборот. Не останавливайтесь, не отказывайтесь и ничего не бойтесь.
Шарик №20:
Год для вас будет ВАЖНЫМ. Да, этот год во многом — решающим для вас. Возможно, придется пересмотреть всю свою прошлую жизнь, вспомнить, чего вы от нее ожидали и что получили. Есть шанс начать с чистого листа, поменять всё или убрать лишнее.
Шарик №21:
Год для вас будет УСПЕШНЫМ В ФИНАНСОВОМ ПЛАНЕ. Вы не раз вспомните легендарного царя Миласа, от прикосновения которого всё превращалось в золото. Однако, в отличие от царя, вам повезет гораздо больше. Деньги и богатство станут наградой, а не наказанием.
Спасибо за внимание! Счастья вам в новом году!