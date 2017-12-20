Нумерологический гороскоп: числа знают, что вас ждет в 2018 году

В этом материале вы не найдете прогноза для всех знаков Зодиака или же восточного календаря. В основе данного предсказания лежат совершенно иные принципы, схожие с теми, что действуют при проверке совместимости имен, пишет Woman.

Если вы хотите узнать, что же приготовил для вас наступающий год, запишите число и месяц вашего рождения и сложите с цифрами, входящими в состав будущего года. Если результат будет двузначным, то повторите операцию, чтобы получить число от 1 до 9.

Допустим, вы родились 7 января. Приступаем к вычислениям: 7+1 (первая цифра — число, а вторая — месяц) +2+0+1+8 = 19. Теперь складываем 1+9=10, а затем суммируем 1+0=1. Ваше число на будущий год — 1.

Ваше число — 1. У вас наконец-то появится нужная мотивация для того, чтобы если и не свернуть горы, то начать реализацию нового проекта или же воплотить в жизнь те планы, осуществление которых вы до сих пор откладывали в долгий ящик. Не бойтесь озвучивать вслух свои новые оригинальные идеи и начните концентрироваться на самом важном деле, не распыляясь на мелочи. Однако не ждите подарков от капризной фортуны. Для достижения поставленных целей понадобятся все ваши силы и имеющиеся в распоряжении ресурсы. Вам придется как следует потрудиться, чтобы начать своим собственным примером вдохновлять других людей.

2018-й — идеальное для вас время, чтобы сменить профессию или же место работы. Так или иначе, весь год вы будете трудиться не покладая рук. Ваш организаторский талант и умение мыслить логически, анализировать и делать верные выводы пригодятся как никогда прежде.

Ваше число — 2. «Семь раз отмерь, один раз отрежь» — вот принцип, которого вам стоит придерживаться в 2018-м. Наберитесь терпения и изучайте тонкое искусство пофигизма — в наступающем году и то, и другое вам очень пригодится. Даже не пытайтесь форсировать реализацию каких-либо планов, ведь, как только вы сделаете шаг вперед, тут же придется делать два шага назад, так что не стоит и начинать. Пусть ваши идеи как следует созреют, а вы пока займитесь сбором полезной информации.

В общении с другими людьми вам потребуется… все то же терпение и дипломатия. При этом весь год вы с легкостью сможете завязывать новые знакомства, договариваться с кем угодно и о чем угодно, а также существенно расширите круг своих друзей. Правда, для этого вам потребуется больше думать о других, чем о себе.

Ваше число — 3. Даже не пытайтесь ограничивать свой полет фантазии и креатива в этом году. Похоже, что любые ваши идеи будут приняты окружающими на ура, так что не стесняйтесь их озвучивать. Займитесь творчеством — пора реализовать свой потенциал!

В 2018-м вам так или иначе придется выйти из тени. Улыбайтесь, получайте удовольствие от жизни, делитесь с другими людьми своим хорошим настроением! Но не пытайтесь осчастливить всех и каждого — расставляйте приоритеты.