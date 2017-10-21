Яблоку некуда упасть! Александр Шепс сорвал аншлаг в Таллинне

Презентация прошла сегодня днем, 21 октября, в магазине Rahva Raamat торгового центра Viru в Таллинне.

Самого известного медиума России интервьюировала депутат Рийгикогу Виктория Ладынская. Публика тепло встретила экстрасенса, а он, в свою очередь, поприветствовал фанатов как на русском, так и на эстонском языках.

Смотрите эксклюзивные фото!