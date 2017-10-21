Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Яблоку некуда упасть! Александр Шепс сорвал аншлаг в Таллинне

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО!

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи

Звездный российский экстрасенс, бывший возлюбленный эстонской ведьмы Мэрилин Керро Александр Шепс сегодня приехал в Таллинн, чтобы презентовать свою новую книгу «Медиум: в поисках жизни», выпущенную на эстонском языке!

Презентация прошла сегодня днем, 21 октября, в магазине Rahva Raamat торгового центра Viru в Таллинне.

Самого известного медиума России интервьюировала депутат Рийгикогу Виктория Ладынская. Публика тепло встретила экстрасенса, а он, в свою очередь, поприветствовал фанатов как на русском, так и на эстонском языках.

Смотрите эксклюзивные фото!

Наверх