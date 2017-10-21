Яблоку некуда упасть! Александр Шепс сорвал аншлаг в Таллинне
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО!
21 октября 2017 г., 16:07
Звездный российский экстрасенс, бывший возлюбленный эстонской ведьмы Мэрилин Керро Александр Шепс сегодня приехал в Таллинн, чтобы презентовать свою новую книгу «Медиум: в поисках жизни», выпущенную на эстонском языке!
Презентация прошла сегодня днем, 21 октября, в магазине Rahva Raamat торгового центра Viru в Таллинне.
Самого известного медиума России интервьюировала депутат Рийгикогу Виктория Ладынская. Публика тепло встретила экстрасенса, а он, в свою очередь, поприветствовал фанатов как на русском, так и на эстонском языках.
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