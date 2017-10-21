Вот скольких людей убил Пушкин до роковой дуэли с Дантесом. Почему гений играл со смертью?

Со временем дворяне стали разрешать спор дуэлью на шпагах или рапирах. Но в таком поединке огромную роль играли возраст и физическая подготовка противников. Так, отличный фехтовальщик мог вызывать на дуэль заведомо слабых соперников одного за другим, практически не опасаясь за собственную жизнь. После внедрения шпаг и рапир, интерес к дуэлям несколько упал.

Но уже в XVIII веке, с массовым распространением огнестрельного оружия, на дуэлях стали использовать курковые однозарядные пистолеты. Такой вид оружия уравнивал шансы обоих участников дуэли. Ведь даже неумелый стрелок, выйдя на поединок с профессионалом, мог стрелять первым и попасть.

Все читали стихи Александра Сергеевича Пушкина, но далеко не все знают о различных пристрастиях поэта. Он обожал азартные игры, выпивку, женщин. Любил ссориться со всеми вокруг, драться и, конечно же, стреляться на пистолетах. Именно последнее пристрастие сгубило его. Но была ли эта смерть случайной?

Все знают, что Пушкин погиб на дуэли, но немногие знают, что до фатальной встречи с Дантесом, великий поэт был зачинщиком 25 дуэлей и еще 7 раз оскорбленные люди вызывали на дуэль его.

Среди современников Пушкин слыл человеком, которому для дуэли хватало даже самого незначительного повода. Мы вспомним все дуэли, в которых был замешан автор шедевров поэзии.

1816 год. 17-летний Александр вызывает на дуэль своего дядю Павла Ганнибала, так как тот увел у поэта на балу девушку. Дуэль отменили.

1817 год. Уже через год повзрослевший, но всё еще пылкий Саша вызывает к барьеру близкого друга Петра Каверина, обидевшись на стихи последнего. Дуэль отменили.

1819 год. Пушкин вызывает на дуэль поэта Кондратия Рылеева, но не за стихи. Дело в том, что Рылеев (в будущем известный декабрист) использовал, не зная правды, ложный слух о Пушкине, что того секли розгами за антиправительственные стихи.

Дуэль случилась. Кондратий стреляет первым и не попадает. Стреляя вторым, Пушкин выстреливает в воздух, зная, что Рылеев искренне раскаялся.

1819 год. Впервые на дуэль вызывают самого поэта. Делает это его друг Вильгельм Кюхельбекер. Повод — написанные о нём шутливые стихи. Дуэль случилась. Вильгельм стреляет первым, но неточно. Поэт стрелять отказывается.

1819 год. Пушкин вызывает на дуэль Модеста Корфа за то, что слуга последнего избил слугу поэта. Дуэль отменили.

1819 год. Александр вызывающе ведет себя в театре, ругая артистов. Майор Денисевич делает поэту замечание. Пушкин не медля вызывает смельчака к барьеру.

1820 год. Пушкин, обладая солидным опытом в дуэльных делах, решается вызвать сразу двоих: Орлова и Алексеева. Мужчины сделали поэту замечание по поводу того, что он пьяным пытался играть в бильярд и мешал окружающим отдыхать. Дуэль отменили.

1821 год. Поэт после ссоры вызывает к барьеру офицера французской армии Дегильи. Тот отказывается. Поэт пишет противнику оскорбительное письмо (он умел это делать изящно). Позже Пушкин даже рисует карикатуру на Дегильи.