Вот скольких людей убил Пушкин до роковой дуэли с Дантесом. Почему гений играл со смертью?

Изначально дуэли проходили с использованием соперниками холодного оружия. Для этого сначала брали в руки дубинки и топоры, позже сабли, мечи и кинжалы.
Со временем дворяне стали разрешать спор дуэлью на шпагах или рапирах. Но в таком поединке огромную роль играли возраст и физическая подготовка противников. Так, отличный фехтовальщик мог вызывать на дуэль заведомо слабых соперников одного за другим, практически не опасаясь за собственную жизнь. После внедрения шпаг и рапир, интерес к дуэлям несколько упал.
Но уже в XVIII веке, с массовым распространением огнестрельного оружия, на дуэлях стали использовать курковые однозарядные пистолеты. Такой вид оружия уравнивал шансы обоих участников дуэли. Ведь даже неумелый стрелок, выйдя на поединок с профессионалом, мог стрелять первым и попасть.
Все читали стихи Александра Сергеевича Пушкина, но далеко не все знают о различных пристрастиях поэта. Он обожал азартные игры, выпивку, женщин. Любил ссориться со всеми вокруг, драться и, конечно же, стреляться на пистолетах. Именно последнее пристрастие сгубило его. Но была ли эта смерть случайной?
Все знают, что Пушкин погиб на дуэли, но немногие знают, что до фатальной встречи с Дантесом, великий поэт был зачинщиком 25 дуэлей и еще 7 раз оскорбленные люди вызывали на дуэль его.
Среди современников Пушкин слыл человеком, которому для дуэли хватало даже самого незначительного повода. Мы вспомним все дуэли, в которых был замешан автор шедевров поэзии.
1816 год. 17-летний Александр вызывает на дуэль своего дядю Павла Ганнибала, так как тот увел у поэта на балу девушку. Дуэль отменили.
1817 год. Уже через год повзрослевший, но всё еще пылкий Саша вызывает к барьеру близкого друга Петра Каверина, обидевшись на стихи последнего. Дуэль отменили.
1819 год. Пушкин вызывает на дуэль поэта Кондратия Рылеева, но не за стихи. Дело в том, что Рылеев (в будущем известный декабрист) использовал, не зная правды, ложный слух о Пушкине, что того секли розгами за антиправительственные стихи.
Дуэль случилась. Кондратий стреляет первым и не попадает. Стреляя вторым, Пушкин выстреливает в воздух, зная, что Рылеев искренне раскаялся.
1819 год. Впервые на дуэль вызывают самого поэта. Делает это его друг Вильгельм Кюхельбекер. Повод — написанные о нём шутливые стихи. Дуэль случилась. Вильгельм стреляет первым, но неточно. Поэт стрелять отказывается.
1819 год. Пушкин вызывает на дуэль Модеста Корфа за то, что слуга последнего избил слугу поэта. Дуэль отменили.
1819 год. Александр вызывающе ведет себя в театре, ругая артистов. Майор Денисевич делает поэту замечание. Пушкин не медля вызывает смельчака к барьеру.
1820 год. Пушкин, обладая солидным опытом в дуэльных делах, решается вызвать сразу двоих: Орлова и Алексеева. Мужчины сделали поэту замечание по поводу того, что он пьяным пытался играть в бильярд и мешал окружающим отдыхать. Дуэль отменили.
1821 год. Поэт после ссоры вызывает к барьеру офицера французской армии Дегильи. Тот отказывается. Поэт пишет противнику оскорбительное письмо (он умел это делать изящно). Позже Пушкин даже рисует карикатуру на Дегильи.
1822 год. Пушкин ссорится с командиром егерского полка Семеном Старовым. Последний рассчитывает на свою славу матерого дуэлянта и думает, что противник даст задний ход. Однако наш герой сразу предлагает дуэль.
Из-за снежной бури соперники промахиваются. Сдвигают барьеры ближе, стреляют и снова промахиваются. Секундантам удается договориться о переносе дуэли, после чего противники идут на мировую.
1822 год. Александр вызывает на дуэль 65-летнего Ивана Ланова, поссорившись со статским советником во время праздничного обеда. Дуэль отменили.
1822 год. Недовольный учтивостью жены молдавского вельможи Теодора Балша, Пушкин вызывает его на дуэль. Оба противника, к счастью, промахнулись.
1822 год. Пушкин решает обойтись без секундантов, вызвав на дуэль помещика Скартла Прункуло. Однако обоим противникам не удается договориться о правилах дуэли.
1822 год. Поэт вызывает к барьеру Северина Потоцкого после горячей дискуссии о крепостном праве за обеденным столом. Дуэль отменили.
1822 год. Александра вызывает на дуэль штабс-капитан Рутковский из-за того, что Пушкин несправедливо его высмеял. Дуэль удалось отменить.
1822 год. Пушкин настойчиво выказывает внимание жене кишиневского олигарха Инглези. Тот вызывает поэта на дуэль, которую позже все-таки отменяют.
1822 год. И снова поэта вызывают на дуэль. Делает это прапорщик генштаба Александр Зубов, которого Пушкин обвинил в шулерстве. Дуэль состоялась, но Зубов выстрелил мимо, Пушкин от выстрела отказался.
1823 год. Пушкин из-за личной неприязни вызывает на дуэль начинающего писателя Ивана Руссо, но дуэль не состоялась.
1826 год. Член Северного общества Николай Тургенев ругает стихи поэта, и разъяренный Александр вызывает обидчика к барьеру. Дуэль отменили.
1827 год. Пушкин домогается дамы артиллерийского офицера Владимира Соломирского. Военный вызывает поэта на дуэль, которую все же отменяют.
1828 год. Пушкина вызывают на допрос в министерство просвещения за дерзкую эпиграмму на министра Александра Голицына. Закончилось всё это дуэлью, которая, впрочем, не состоялась.
1828 год. Поэту не угодил секретарь французского посольства Лагрене. Мужчины повздорили из-за девушки на балу. В итоге Александр вызывает соперника на дуэль, но тот вовремя приносит извинения и молодые люди мирятся.
1829 год. Пушкин пишет эпиграммы на чиновника министерства иностранных дел Дмитрия Хвостова. Последний возмущается, и поэт вызывает чиновника к барьеру. Тот отказывается.
1836 год. Пушкин пишет нелицеприятные стихи о князе Николае Репине, а затем вызывает его на дуэль, которая, впрочем, не состоялась.
1836 год. Чиновник министерства иностранных дел 26-летний Семен Хлюстин, племянник Федора Толстого, возмущен стихами поэта. Пушкин вызывает его к барьеру. Дуэль не состоялась.
1836 год. Владимир Сологуб плохо высказывается в адрес жены поэта Натальи. Дуэль отменили.
1836 год. Александру доставляют анонимное письмо, в котором утверждается, что жена изменяет ему с французским офицером Жоржем Дантесом. Пушкин вызывает Дантеса на поединок. Тот испугался и отказался от дуэли. Но Александр продолжает оскорблять француза, и тот вынужден сам бросить вызов поэту. Дантес стреляет первым и не промазывает, смертельно раня Пушкина.
Великий поэт прожил немного, однако жизнь его была крайне насыщенной и интересной. Похоже, благодаря постоянным, не всегда объяснимым выходкам, он получал вдохновение для своих гениальных творений.
Теперь, посмотрев на столь внушительный список поединков, ты правда думаешь, что смерть Пушкина на дуэли была случайной?