Вот быстрый способ проверить, есть ли в вашем доме постельные клопы

Да, к счастью, они не переносят какие-либо опасные заболевания, однако от их укусов тоже мало приятных ощущений. После их обнаружения вам придется прокипятить все свое постельное белье и одежду.

Постельные клопы часто могут быть в номерах отелей. Поэтому при заселении в номер стоит сразу проверить на наличие незваных гостей.

Люди, которые не раз боролись с этими насекомыми, рассказали нам, где нужно искать маленьких вредителей.

Итак, что нужно сразу осмотреть в комнате?

Просматривая постель, вы точно уверены, что знаете, что нужно искать? Хотите найти маленьких ползающих насекомых? Это дохлый номер. В комнате могут быть насекомые, даже если вы не видите их в постели.

Клопы сбрасывают свои панцири 5-6 раз в день. Поэтому лучшим способом проверить, есть ли насекомые в комнате, это поискать сброшенные панцири в определенных местах.

Также можете поискать темные пятна в постели или маленькие белые яйца (приблизительно 1 мм в длину).

Где еще смотреть?

Матрац и кровать. Наиболее очевидным местом для поиска постельных клопов является матрац. Но еще фишка в том, что они спокойно скрываются в щелях рамы и вдоль планок. Поэтому первым делом проверьте эти места с фонариком. Также осмотрите щели у изголовья, в сложных деталях кровати, вдоль швов матраса. Еще переверните матрас и посмотрите, что под ним.

Диваны и подушки. Эти твари способны прятаться далеко за пределами матрасов и изголовья. Их можно найти в других мягких местах мебели, но даже НЕ в кровати. Просмотрите вдоль швов, молний и застежек подушек и диванов.

Шкафы и полочки. Постельным клопам совершенно не нужна мягкая поверхность для обитания. Они могут спокойно жить в шкафах, на полках. Поэтому есть вариант того, что одежда, висящая в том же шкафу, может пострадать. Проверьте шкаф и его полочки. Обратите внимание и на углы шкафа, места состыковок полочек и прочих деталей.

Ночники. Также рекомендуется просмотреть ящички, углы тумбочек на наличие постельных клопов.

В случае с ночниками - проверьте абажуры и места, где лампа контактирует с тумбочкой. То же касается и рамок картин и других прикроватных деталей. Полки для багажа. Опять же, обратите внимание на углы, места состыковок и прочее.

Также не рекомендуется класть багаж на постель. Ведь если постельные клопы есть в комнате, они быстро перепрыгнут на ваш багаж. Ну а дальше вам придется бороться с ними уже у себя дома.

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