В Сеть утекла запись разговора друга Марьянова с хамским диспетчером скорой

Из записи следует, что оператор экстренных служб не проявила к ситуации ни интереса, ни сочувствия, усомнилась в обоснованности жалоб умирающего и велела ждать, после того как узнала о злоупотреблении алкоголем.

«Пил, что ли? Ну, придется подождать, вызовов много», — заявила диспетчер.

Тогда друзья Марьянова решили везти его в больницу на своем автомобиле, однако актера не спасли. Ему было 47 лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

Как сообщает РИА Новости, прощание с Дмитрием Марьяновым состоялось 18 октября в Доме кино, где его проводили в последний путь продолжительными аплодисментами. Проститься с актером пришли Алексей Кортнев, Эдуард Радзюкевич, Александр Домогаров, Ксения Алферова, Дмитрий Певцов, Виктор Раков, Татьяна и Ольга Арнтгольц, Иван Стебунов, Александр Самойленко, Григорий Мартиросян, Константин Юшкевич, Эммануил Виторган, Олеся Судзиловская и другие — всего более тысячи человек. Похоронят Марьянова на Химкинском кладбище.

Ранее «Ридус» рассказывал о ставших достоянием общественности обстоятельствах гибели актера, который скончался 15 октября. Сперва в СМИ появилась информация, что Дмитрий жаловался на боль в ноге перед тем как потерять сознание. Затем выяснилось, что перед смертью он лечился от алкоголизма в реабилитационном центре «Феникс» и поступил в больницу с белой горячкой. Позже информацию о белой горячке опровергли. Теперь общественность обсуждает работу скорой помощи и возможный криминальный след в деле о смерти Марьянова.