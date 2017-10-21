Юлию Волкову поздравляют с третьей беременностью

Поклонники считают, что экс-татушка скрывает беременность. Еще несколько месяцев назад Юлия щеголяла в облегающих платьях, однако в последнее время певицу все чаще можно видеть в бесформенной одежде. Если же Волкова и надевает элегантное платье, то на животе обязательно присутствует "отвлекающая" деталь, к примеру, баска из перьев страуса.

На одной из фотографий певицу все же можно увидеть в наряде по фигуре. На этом то кадре особенно внимательные подписчики и разглядели слегка округлившийся живот. Фанаты тут же принялись поздравлять Юлию с беременностью.

"Животик?", "Мне кажется или это подтверждение беременности??", "У Юли будет малыш? Поздравляю! Очень рада за тебя", – написали Волковой фанаты.

Ранее артистка рассказала, что счастлива в отношениях с мужчиной, который чуть старше ее, пишет Дни.ру. Юлия предпочла не называть имени возлюбленного, но призналась, что он уже знаком с ее детьми – 12-летней Викторией и девятилетним Самиром – и родителями. Певица не делит с избранником жилплощадь, потому что он живет в другой стране. Но общаются и видятся они регулярно.

A post shared by Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova) on Oct 19, 2017 at 11:15am PDT

Волкова никогда не была официально замужем. Однако сейчас артистка пересмотрела свои взгляды. Она намерена изменить свое семейное положение в ближайшее время. "Я уже хочу замуж. Уже хочу свадьбы. Я уже знаю, каким будет мое платье. Уже нужно. Хочется душевного счастья", – призналась Юлия Волкова.