Если вы заметили у себя один из этих шести признаков, у вас есть экстрасенсорный дар

1. Вы хорошо ориентируетесь в своих снах

Большинство людей забывает о том, что им снилось прошлой ночью уже через пять-десять минут после пробуждения. Если вы не относитесь к их числу и с легкостью вспоминаете любой сон, значит вы обладаете особым даром. Пока мы спим, наше подсознание лучше реагирует и воспринимает внешнюю информацию. Попытайтесь серьезно отнестись к своим снам, ведь обращая внимание на детали, можно открыть для себя нечто действительно важное.

2. Вам свойственны предчувствия, которые часто сбываются

У этого признака две стороны медали. С одной стороны, это может быть приятно, а с другой – ужасно. Предчувствия проявляются в качестве определенных навязчивых мыслей, которые могут возникнуть в любой момент времени. Это может случиться, когда вы работаете или просто отдыхаете с друзьями и близкими. Старайтесь прислушиваться к таким вещам. Например, вы собрались ехать домой на машине и внезапно вы представляете, как происходит авария. В таком случае лучше отказаться от задуманного маршрута и сменить его. Это может уберечь вас от потенциальной опасности.

3. Вы привыкли принимать душ в 4 утра

Если вы привыкли просыпаться рано и идти в душ между 3 и 4 утра, то вы определенно обладаете необычным даром. Дело в том, что этот промежуток времени называют «святым часом». В этот период духи могут попытаться наладить контакт с вами. Чтобы повысить шанс восприятия, пройдите в тихое умиротворяющее место и расслабьтесь. Не нужно ожидать резкого наплыва каких-то мыслей. Всё происходит постепенно, проходя сквозь ваши личные воспоминания и чувства.

4. Вас постоянно беспокоят кошмары

Дети наиболее восприимчивы к данному фактору. Возможно, поэтому в фильмах ужасов снимаются молодые актеры? Во время сна наши ментальные рецепторы склонны подражать тому же поведению, что и у детей. Когда духовная энергия не может достичь нас обычным способом, она пробивается сквозь кошмары. Таким эмоциям поддаваться не нужно, боритесь с ними. Каждый раз проявляйте стойкость и мужество, потому что подобный поток информации может навредить вас.

5. Вы часто проявляете эмпатию

Наши эмоции представляют собой гораздо больше, чем мы сами. Иногда, это даже не отображение нашей собственной боли. Например, вы тяжело заболели незадолго до смерти близкого человека. Это довольно мощная связь и предупреждение о предстоящей проблеме. Старайтесь обращать внимание на подобные сигналы, ведь они могут помочь вам справиться со многими неприятностями. И помните, что любое проявление эмоций не всегда отображает именно ваши чувства. Они могут быть чужими.

6. Вы обладаете сильной интуицией

Вы часто предугадываете ход событий? Если да, то вы можете неосознанно пользоваться своей интуицией. Она активизируется особенно сильно в те моменты, когда вы мечтаете, пытаетесь избавиться от навязчивых мыслей, испытываете тревогу и т.д. Главное, правильно оценивать неожиданные всплывающие мысли.

Обращайте внимание на сигналы, посылаемые вашим телом. Проведите эксперимент: возьмите несколько разных картинок и сравните ощущения от восприятия, привлекая разных людей. Это поможет вам определить свои способности и наклонности. И следите за своей физической формой, ведь духи истощают не только эмоционально, пишет Cluber.