Видеохит: известный бренд сладостей напугал рекламой в стиле фильмов ужасов

Ролики от Mars транслируются на телеканале Fox во время перерывов на рекламу. Каждый фильм представляет один из брендов компании: Skittles, M & M's, Starburst и Snickers.

Создатели фильмов не стали интегрировать бренды в сюжет и решили представить их в начале, чтобы "сохранить целостность ролика".

Первый фильм от Skittles рассказывает историю сотруднице офиса, которая задержалась на работе и застряла в лифте между девятым и десятым этажами. Она вышла из лифта и увидела мужчину, который просил о помощи.

M & Ms "Дорога"

В фильме "Дорога" две подруги и отец одной из них приехали ночью на перекресток, чтобы посмотреть на призрак мотоциклиста, который появляется, если три раза выключить фары.

Starburst "Замена"

В "Замене" от Starburst маленький мальчик вышел поиграть на улицу и увидел своего двойника. Когда мальчик прибежал к дому, то увидел, что двойник ужинает с его семьей.

Snickers "Наживка"

В "наживке" от Snickers рыбак сам попадается на крючок, когда в жаркий день берет банку пива с поверхности водоема.

По словам сценариста фильма для Skittles Симона Аллена, напугать и восхитить зрителя в коротком метре проще, чем в длинном, где он отвлекается на длительную сюжетную линию.