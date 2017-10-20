«Жалкая попытка быть Шнуром»: Владимир Соловьев раскритиковал Юрия Дудя и оскорбил его в прямом эфире

В последнее время Владимир Соловьев не скупится на довольно едкие замечания в адрес своих коллег. Сперва известный телеведущий остро отреагировал на шутку Ивана Урганта, назвав ее «гаденькой». А недавно высказался о знаменитом блогере Юрии Дуде и его деятельности.

В эфире радиостанции «Вести FM» Владимир сравнил интернет-звезду со Шнуром. «Дудь! Ну ты можешь хоть тут вот… но ты все равно не Шнур. И твоя жалкая попытка быть Шнуром в журналистике бездарна, как и ты. Сесть в кадр и читать написанные неясно кем вопросы — не делает тебя журналистом», — заявил Соловьев. Также Владимир сравнил Юрия с Ксенией Собчак и назвал «недооксимироном» и «недогнойным».

Интернет-пользователи уверены, что такую реакцию у телеведущего спровоцировало упоминание Соловьева в новом интервью Дудя с Познером. Блогер поинтересовался у прославленного журналиста, кого он считает людьми «предавшими и продавшими профессию» и не входят ли в этот список Соловьев и Киселев.