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Смотри: 50-летняя Николь Кидман восхитила красотой в платье от Versace

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ФОТО: Doug Peters/Doug Peters/EMPICS Entertainment

Николь Кидман с Кит Урбан не сдерживали чувств друг к другу на премии CMT Artists of the Year в Нэшвилле.

Актриса пришла поддержать своего мужа, который в этот вечер выступал на сцене.

Scanpix/PA Images

50-летняя Николь блистала на красной ковровой дорожке в бархатном розовом платье от Versace за 1825 долларов и серебряных босоножках.

Scanpix/PA Images

Николь и Кит обнимались перед камерами фотографов.

Scanpix/PA Images

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