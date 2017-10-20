Смотри: 50-летняя Николь Кидман восхитила красотой в платье от Versace

Актриса пришла поддержать своего мужа, который в этот вечер выступал на сцене.

Scanpix/PA Images

50-летняя Николь блистала на красной ковровой дорожке в бархатном розовом платье от Versace за 1825 долларов и серебряных босоножках.

Scanpix/PA Images

Николь и Кит обнимались перед камерами фотографов.