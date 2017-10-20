Посмертный анализ крови Марьянова подтвердил догадки

15 октября умер популярный артист Дмитрий Марьянов, однако до сих пор появляются подробности гибели актера. Так, в интернете появилась информация, согласно которой в крови Марьянова обнаружен алкоголь, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на эксперта. Речь идет о 0,32 промилле – доза маленькая и совершенно неопасная, пишет Дни.ру.

Однако с учетом проблем артиста с кровообращением, алкоголь, по мнению экспертов, расширил сосуды и вызвал отрыв тромба. Именно это обстоятельство на настоящее время является официальной причиной смерти Марьянова. Специалисты уточнили: произошла закупорка легочной артерии.

Scanpix/Sputnik

Вскоре появилась информация о том, будто свои последние дни Дмитрий Марьянов провел в наркоклинике. Интересно, что вдова актера Ксения Бик не стала скрывать, что смерть актер встретил далеко не в кругу родных и близких. "Никаких друзей с ним рядом не было. С ним было рядом много людей, но это точно не друзья", – туманно сообщила вдова популярного артиста.

Далее журналисты выяснили благодаря связям во врачебном мире. что сотрудники реабилитационного центра, где якобы лечился Марьянов, вскоре после смерти актера срочно покинули Россию. Полиция разыскала только руководителя лечебницы, некого психолога, гештальт-терапевта Оксану Богданову.

В ходе допроса женщина сообщила, что Марьянов получал только психологическую помощь и никакой – медикаментозной. Он вел так называемый дневник чувств, пытался разобраться в собственных мыслях. Также Богданова рассказала, что с актером проводились специальные психологические тренинги, которые должны были ему помочь разобраться в себе.