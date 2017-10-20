Семь продуктов, провоцирующих рак. От них лучше отказаться!

Факторы развития рака бывают внешними (экология, солнце) и внутренними, связанными с естественным износом и поломками организма на клеточном уровне. Все, что мы можем сделать, — свести к минимуму риски, изменив свой образ жизни. И первое, с чего следует начать, — питание. Есть продукты, которые оказывают сильное негативное влияние на организм. Вот они…

1. Мясные полуфабрикаты

Различные копчености, колбасы, сосиски и прочие мясные полуфабрикаты повышают риск развития рака. При ежедневном употреблении 50 граммов таких продуктов доля риска возрастает на 18%. Дело не в самом мясе, а в способах его приготовления и обработки и тех веществах, которые используют при копчении, в том числе консервантах и нитратах, которые в них содержатся.

2. Попкорн

Безобидный на первый взгляд попкорн содержит огромное количество спреда — искусственного сливочного масла, в котором есть испарения диацетила. Это соединение используется в качестве ароматизатора и может спровоцировать болезни легких вплоть до рака. Он часто обнаруживается у работников заводов по производству попкорна, которые вдыхают масляные ароматизаторы.

3. Культивированный лосось

Лосось — крайне ценный с точки зрения питания сорт рыбы. Однако это относится к дикой рыбе, выловленной в естественных условиях. Поскольку фермеры кормят лосось едой на базе рыбной муки и рыбьего жира, в жировой оболочке рыбы накапливаются канцерогены. Фермерский лосось дешевле промыслового, однако врачи не рекомендуют есть больше 200 граммов его мяса в месяц.

4. Мясо на углях

Согласно исследованиям техасских ученых, жареное на гриле мясо и шашлыки могут спровоцировать рак почек — карциному. Причина этого — канцерогены, выделяющиеся при приготовлении. Дело в том, что при нагревании некоторые продукты могут выделять опасные для здоровья соединения.

5. Искусственные подсластители

Заменители сахара могут быть как натуральные, так и искусственные. Если вы используете стевию, то в этом нет ничего страшного. Но то, что лежит в пакетиках, которые дают в кафе или самолетах, не имеет с натуральностью ничего общего. Это опасный сахар наподобие того, что кладут в облегченные варианты газировки. Уж лучше использовать обычный белый.

6. Чрезмерное употребление алкоголя

То, что злоупотребление алкоголем чревато для здоровья, сомнений не вызывает. Однако ученые обнаружили, что регулярное потребление алкоголя также провоцирует онкологию. В частности, рак шеи, головы, пищевода, печени, прямой кишки и даже груди. Если вы не можете отказаться от бокала чего покрепче совсем, то, по крайней мере, сведите его потребление к минимуму.

7. Трансжиры

Трансжиры содержатся во многих продуктах, включая весь фастфуд. В малых дозах они не так вредны, но регулярное потребление этих продуктов способно спровоцировать диабет, атеросклероз и онкологию. А еще повышают риск ожирения. Так вы хотите еще чипсов?

7. Пончики

Пончики, бейглы и прочая выпечка — очень вкусные вещи. Но они сильно повышают уровень сахара в крови и, как и другие продукты с высоким гликемическим индексом, могут привести к развитию рака легких. Сюда же стоит отнести воздушный рис и кукурузные хлопья. Полезнее и правильнее всего заменить эти продукты в рационе на отруби, коричневый рис и цельнозерновой хлеб.