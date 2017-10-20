Иван Ургант снял пародию на предвыборный ролик Ксении Собчак

На видео заметно, что фон полностью повторяет интерьер комнаты, в котором снимала свое заявление Собчак. Чтобы исполнить пародию, Ургант надел парик и очки.

"Меня зовут Иван Ургант, мне 36 лет, хотя по-настоящему мне 35, но, с другой стороны, мне 36. Как и любой житель Российской Федерации, я имею право баллотироваться в президенты", — начал свое видеообращение Ургант.

"Можно сколько угодно задавать вопросы: Зачем? Почему? Когда? Который час? Чьи это брюки? Кто помыл собаку? Быть честным до конца — это означает врать истине, но врать истине — это означает не быть честным в понимании честности", — добавил телеведущий.

В конце ролика Ургант призывает зрителей проголосовать за Стаса Пьеху и наконец объявляет себя кандидатом "против всех, да не всех".

Телеведущая Ксения Собчак 18 октября объявила, что намерена участвовать в выборах президента. Она заявила, что станет "кандидатом против всех", и призвала прийти на выборы всех россиян, включая тех, кто собирается их бойкотировать.