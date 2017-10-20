Где мальчик, а где девочка? С детьми князя Монако что-то не так…

ERIC GAILLARD/REUTERS

Как это принято во многих странах и культурах, Жака и Габриэллу одинаково одевают, делают похожие прически. Тем не менее, одни из последних фото близнецов вызвали немало вопросов в Сети. «Где девочка, а где мальчик?»: задаются похожими вопросами пользователи Twitter.

А что скажете вы? Удалось ли вам с первого взглядя понять, кто из близнецов Жак, а кто Габриэлла?