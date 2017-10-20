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Стало известно о состоянии больного раком Караченцова

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Николай Караченцов и его супруга. | ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

Людмила Поргина, жена популярного советского актера Николая Караченцова, у которого была обнаружена раковая опухоль в легком, рассказала о его самочувствии.

Супруга артиста отметила в беседе с корреспондентом РИА Новости, что врачи пока еще не определились с дальнейшим лечением.

«Коленька сейчас чувствует себя нормально… врачи пока подбирают терапию — будем бороться, будем жить», — сказала агентству Поргина.

В сентябре у Караченцова обнаружили злокачественное образование в легком. Жена артиста тогда рассказала, что, по словам врачей, опухоль неоперабельна.

В феврале этого года Караченцов попал в больницу с сотрясением мозга после ДТП, которое произошло по вине его супруги. Людмилу Поргину после этого в марте лишили прав и оштрафовали за управление машиной в нетрезвом виде.

Николай Караченцов в феврале 2005 года получил серьезную травму головы в автомобильной аварии, после чего оставил актерскую деятельность. Ему сделали трепанацию черепа и провели операцию на головном мозге. Речь актера так и не восстановилась, он с трудом передвигается.

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