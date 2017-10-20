48-летняя Кэтрин Зета-Джонс поделилась селфи без макияжа

48-летняя голливудская звезда продемонстрировала естественную красоту. Супруга Майкла Дугласа опубликовала селфи, которое сделала сразу после утреннего пробуждения, пишет Сегодня.

Кэтрин позирует лежа в кровати в пижаме и без макияжа.

"Я теперь не снимаю мою новую пижаму", – прокомментировала кадр Зета-Джонс, добавив, что сейчас находится в Каннах.

Scanpix/Instagram

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс рассказала о своем отношении к пластике и к другим современным косметическим средствам по поддержанию молодости.

"Я никогда не ложилась под нож хирурга. Однако это не означает, что я категорически против пластики или осуждаю тех, кто корректирует свою внешность таким образом. Если когда-нибудь я сочту необходим, пойти на такие меры, я обязательно это сделаю. А на данный момент, мне кажется, что красота очень субъективное понятие. На мой взгляд, актриса не должна быть совершенным эталоном красоты. Мне с возрастом начали предлагать более глубокие и многогранные роли, для которых не нужна идеальная внешность, подогнанная под современные стандарты красоты, и это здорово", — заявила Кэтрин.