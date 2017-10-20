«Такая живая без макияжа»: поклонники в восторге от естественной красоты Волочковой

19 октября Анастасия Волочкова выложила в Инстаграм новое селфи без макияжа, которое сразу понравилось ее многочисленным фолловерам и собрало большое количество «лайков».

На нем балерина позирует без грамма косметики на лице и при этом смотрится очень свежей и отдохнувшей — на ее лице не заметно не единой морщины, а кожа выглядит румяной, как после бани.

Подписчики признали свежий снимок Анастасии очень удачным и наперебой принялись восхищаться ее естественной красотой: «Хороший и свежий вид!!! Мило!!!», «Настя, Вам очень хорошо без макияжа. Такая милая и нежная»,» Свежая, как бутон», «Такая живая без макияжа», «Естественная красота!», «Хорошенькая без макияжа» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

А вам нравится, как Анастасия выглядит с «голым» лицом?