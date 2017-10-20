С какой сладостью вас можно сравнить согласно вашему знаку Зодиака

Каждая вкусная сладость имеет аналог среди знаков Зодиака. От несломленных леденцов, до мягкой вишни в шоколаде. Узнайте какой вкуснятиной являетесь именно Вы!

Овен: Горячий шоколад

Вечно пылкая и волнующая, требующая поддержания вечного огня желания и страсти. Однако это не простой горячий шоколад, а с добавлением пряностей – гвоздики, имбиря, пачули и чёрного перца. Ни в коем случае не запускайте пламя, иначе теплый и мягкий шоколад превратится в холодный камень.

Лев: Карамель

Карамель – составная часть большинства конфет, но приготовление её требует большого терпения. Тогда обычный сахар приобретает свойства жидкого меда с темно-янтарным цветом и неповторимым ароматом. Женщина-Лев – Карамель – самая обманчивая, с точки зрения мужчин-сладкоежек. Ведь она часто прикидывается дорогой штучкой, не представляя из себя ничего особенного. Однако, окруженная обожанием, подогреваемая восхищенными взглядами, она особенно вкусна и может украсить самый изысканный праздник.

Стрелец: Пористый шоколад

Почти бесконечное количество воздушных пузырьков внутри придают невероятную легкость и особое послевкусие. Такой шоколад можно сравнить лишь с играющими пузырьками шампанского. Это настоящий праздник разнообразия и взрывных эмоций на фоне серых будней.

Дева: Орех в шоколаде

Женщина-Дева принадлежит к категории твёрдых десертов, таких как ореховые конфеты, грильяж и пралине. Жизнь Девы, как правило, подчинена строгому и логически обоснованному порядку, но раскусить эту женщину с первого раза не удается никому. Неприступность возбуждает мужские вкусы, невзирая на опасность для коронок и пломб. Для начала нужно дать ей немного оттаять, а уж потом испытать незабываемый, порой даже яростный вкус страсти.

Козерог: Вишня в шоколаде

Женщина-Козерог – представительницы этого знака имеют уникальную способность сохранять и «консервировать» свою красоту и энергию на долгие годы. Обладать такой конфеткой – удача для мужчины. Однако бывает так, что из-за слишком завышенных требований к потенциальному спутнику жизни, она остаётся одинокой, рискуя превратиться из сочной ягодки, пропитанной теплым запахом коньяка или рома, в твёрдую замороженную «зимнюю вишню» без вкуса и запаха. Чтобы отогреть такую — потребуется время.

Телец: Птичье молоко

Эта конфетка имеет наиболее предсказуемую начинку. Спокойная, миролюбивая, напоминающая ласкового теленка, она редко выходит из себя. «Птичье молоко» — символ домашнего очага, комфорта и уюта, недаром, астрологи полагают, что из женщин-Тельцов выходят самые лучшие жены. Однако «Птичье молоко» требует соответствующих «условий хранения». Ей необходим надёжный партнер – «мужчина-коробка», за которым женщина-Телец будет чувствовать себя, как за каменной стеной, который укроет от жара проблем и холода невзгод.

Близнецы: Рафаэлло

Внешне легкая и нежная, но внутри с твердым орехом. Каждый мужчина, знакомящийся со столь нежной девушкой, сразу же натыкается на твердую сердцевину. Но в этом и есть главная изюминка данной сладости. «Рафаэлло» очень легко увлекается, но также легко и может упорхнуть, если общение становится слишком скучным.