С какой сладостью вас можно сравнить согласно вашему знаку Зодиака

От твердых леденцов до мягкой вишни в шоколаде.
Каждая вкусная сладость имеет аналог среди знаков Зодиака. От несломленных леденцов, до мягкой вишни в шоколаде. Узнайте какой вкуснятиной являетесь именно Вы!
Овен: Горячий шоколад
Вечно пылкая и волнующая, требующая поддержания вечного огня желания и страсти. Однако это не простой горячий шоколад, а с добавлением пряностей – гвоздики, имбиря, пачули и чёрного перца. Ни в коем случае не запускайте пламя, иначе теплый и мягкий шоколад превратится в холодный камень.
Лев: Карамель
Карамель – составная часть большинства конфет, но приготовление её требует большого терпения. Тогда обычный сахар приобретает свойства жидкого меда с темно-янтарным цветом и неповторимым ароматом. Женщина-Лев – Карамель – самая обманчивая, с точки зрения мужчин-сладкоежек. Ведь она часто прикидывается дорогой штучкой, не представляя из себя ничего особенного. Однако, окруженная обожанием, подогреваемая восхищенными взглядами, она особенно вкусна и может украсить самый изысканный праздник.
Стрелец: Пористый шоколад
Почти бесконечное количество воздушных пузырьков внутри придают невероятную легкость и особое послевкусие. Такой шоколад можно сравнить лишь с играющими пузырьками шампанского. Это настоящий праздник разнообразия и взрывных эмоций на фоне серых будней.
Дева: Орех в шоколаде
Женщина-Дева принадлежит к категории твёрдых десертов, таких как ореховые конфеты, грильяж и пралине. Жизнь Девы, как правило, подчинена строгому и логически обоснованному порядку, но раскусить эту женщину с первого раза не удается никому. Неприступность возбуждает мужские вкусы, невзирая на опасность для коронок и пломб. Для начала нужно дать ей немного оттаять, а уж потом испытать незабываемый, порой даже яростный вкус страсти.
Козерог: Вишня в шоколаде
Женщина-Козерог – представительницы этого знака имеют уникальную способность сохранять и «консервировать» свою красоту и энергию на долгие годы. Обладать такой конфеткой – удача для мужчины. Однако бывает так, что из-за слишком завышенных требований к потенциальному спутнику жизни, она остаётся одинокой, рискуя превратиться из сочной ягодки, пропитанной теплым запахом коньяка или рома, в твёрдую замороженную «зимнюю вишню» без вкуса и запаха. Чтобы отогреть такую — потребуется время.
Телец: Птичье молоко
Эта конфетка имеет наиболее предсказуемую начинку. Спокойная, миролюбивая, напоминающая ласкового теленка, она редко выходит из себя. «Птичье молоко» — символ домашнего очага, комфорта и уюта, недаром, астрологи полагают, что из женщин-Тельцов выходят самые лучшие жены. Однако «Птичье молоко» требует соответствующих «условий хранения». Ей необходим надёжный партнер – «мужчина-коробка», за которым женщина-Телец будет чувствовать себя, как за каменной стеной, который укроет от жара проблем и холода невзгод.
Близнецы: Рафаэлло
Внешне легкая и нежная, но внутри с твердым орехом. Каждый мужчина, знакомящийся со столь нежной девушкой, сразу же натыкается на твердую сердцевину. Но в этом и есть главная изюминка данной сладости. «Рафаэлло» очень легко увлекается, но также легко и может упорхнуть, если общение становится слишком скучным.
Водолей: Безе
Женщина-Водолей – безе – французский десерт из взбитых белков. Общение с такой женщиной — одно удовольствие. «Безе» умеют быть разными: нежными и тающими во рту, мягкими и жёсткими, обычными и экзотичными, с фундуком, фисташками и в шоколаде… Вкус «безе» может быть совершенно непредвиденным и неожиданным. Наиболее сложный вопрос заключается в том, как добиться стабильности. Ведь то, что ещё вчера казалось понятным, сегодня может иметь прямо противоположный результат. Безе – находка для любителей всего необычного и оригинального.
Весы: Клюква в сахарной глазури
Это не только уникальное и полезное лакомство, это еще и очень вкусно. Вам никогда не надоест смесь сладости и кислоты. Но не стоит тянуть с поеданием данной сладости, поскольку сахарная пудра может засохнуть и разбиться на множество частей.
Рак: Мармелад
У этого деликатеса миллионы приверженцев во всем мире. Как мармелад имеет множество нюансов приготовления, так и женщина-Рак требует особого подхода, а при неумелом обращении совершенно несъедобна. Являясь существом нежным и ранимым, не терпит слишком сильного любовного перегрева, быстро превращаясь в желе. Молодая мармеладка требует романтики в отношениях, со временем грубеет или становится тягучей и прилипчивой, старается не отпускать своего партнера, и многим это очень нравится.
Скорпион: Леденец
Женщина-Скорпион умеет замораживать свои желания, но также легко оттаивает. В любви женщина-Леденец – наиболее интересный экземпляр. Сначала необходимо помучиться от любопытства, созерцая её на расстоянии. Кусать не рекомендуется, только лишь чувственно лизать и посасывать. «Леденец» требует умелого любовника, предпочитающего вкус однообразный, но зато долгий. В общем-то «Леденец» не меняется с течением времени, мятный вкус «с холодком» остается мятным, а кислый – кислым. Этот «сахарный кристалл» исследовать нужно не торопясь, с наслаждением, откладывать, затем начинать всё с начала. По этой причине она нравятся многим сладкоежкам.
Рыбы: Конфета с ликером
Такая безобидная и сладкая снаружи, и такая пьянящая и завораживающая внутри. Мужчины миллионами ведутся на столь безобидную внешность, после чего уже не могут оторваться от дурманящей начинки. Такие женщины подходят только респектабельным и обеспеченным мужчинам.
По материалам Cluber.