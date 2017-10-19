Смотри! «Ленинград» взорвал Рунет новым клипом «Кандидат»

В топе трендов русскоязычного сегмента YouTube через считаные часы после загрузки появился новый клип группы «Ленинград» под названием «Кандидат». Всего за семь часов после премьеры новая работа коллектива Сергея Шнурова собрала более 650 тысяч просмотров и продолжает привлекать аудиторию.

По сюжету клипа затюканный властной супругой мужчина после некоторой дозы алкоголя неожиданно для себя и окружающих оказывается на сцене, предназначенной для выступления мэра захолустного российского городка. Затем начинается сама песня, в которой обсуждается кандидат, подходящий на роль президента страны. По версии авторов клипа, в качестве предвыборной программы годятся «только взятка, только водка, — две стальные наши скрепы».

Исполняет песню постоянный участник коллектива Александр Попов, режиссером клипа выступила Анна Пармас.

По удивительному совпадению премьера клипа пришлась на день, когда подруга Шнурова Ксения Собчак официально объявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России 2018 года.