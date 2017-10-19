Ирина Дубцова откровенно рассказала об отеках и тирании мужа

Ирина Дубцова без ложной скромности призналась, что всегда была довольна своей внешностью. Однако певица страдала из-за маленькой груди. Певица надеялась, что после рождения ребенка она округлится. Так и произошло. Однако изменения не коснулись бюста, пишет Дни.ру.

"Я так надеялась на чудо, а оно не произошло. Да еще и бывший муж меня тиранил: "Худей давай, ты толстая, делай что-нибудь!" Я пила одну воду, не ела ничего сутки напролет – вес оставался на месте. Потом выяснилось, что у меня повышен гормон пролактин, который отвечает за выработку молока, а заодно держит вес молодой матери на месте, не дает ей худеть. Как только гормоны устаканились, 12 лишних килограммов стремительно ушли, и вопрос был закрыт. Но поскольку грудь так и не выросла, я пошла и увеличила ее до третьего размера. И проблема, которая мучила меня много лет, была снята", – рассказала Дубцова.

Scanpix/Sputnik

Певица отметила, что всегда легко набирала и сбрасывала вес, причем от количества еды это никак не зависело. А после беременности артистка выяснила, что стала склонна к отекам. Причину этого Ирина искала очень долго. "Прошла всех возможных врачей. Сдала анализы на такие гормоны, какие крайне редко встречаются в исследованиях. Оказалось, что вопросов к моему организму нет ни у одного врача. Кроме невролога и психолога. Те в один голос сказали, что поправляюсь я от нервов. Просто от нервов", – констатировала артистка.

Как оказалось, лишний вес является для Дубцовой броней от различных жизненных обстоятельств и помогает справляться с трудностями. "Я столько всего на себе тащу, что, будь я 45 килограммов весом, просто сломалась бы, имела бы проблемы с давлением, с сосудами и прочим. И организм, набирая лишний вес, таким образом просто защищает меня", – констатировала Ирина.

Scanpix/Sputnik

При этом Дубцова подчеркнула, что, приняв такое положение дел, она начала худеть, однако причиной тому не стали таблетки или прочие побочные ухищрения. Хотя артистка не скрывает, что делает различные процедуры, чтобы сохранить красоту. "Колю в лоб уколы красоты от морщин, которые у меня там с 12 лет закладывались (мимика очень подвижная). Лоб я себе корректирую с 32 лет, до этого не предпринимала ничего. Я делаю плазмолифтинг – это когда из вены берут твою собственную кровь, прогоняют ее в специальном устройстве, выделяя из нее плазму, и твою же собственную плазму колют тебе. Это оживляет цвет лица, разглаживает морщины, убирает прыщи", – цитирует певицу "Теленеделя".

Ирина не занимается спортом, не ходит в тренажерный зал, заменяя его долгими пешими прогулками, а также катанием на велосипеде, роликах или самокате. В заключение Дубцова сказала: "А вообще, все эти вещи – куда я что вкачала и на сколько граммов поправилась – волнуют только людей из интернета, не слышавших ни одной моей песни. А тех, кто ходит на мои концерты, все это совершенно не трогает. Люди приходят не для того, чтобы посмотреть на размер моей попы, а чтобы слушать музыку. Интерес ко мне у слушателя от моего размера никогда не зависел".