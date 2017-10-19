Скандал разгорается: «Мисс Эстония» вербовала девушек на глазах у пятилетнего сына

Отметим, что никаких доказательств, кроме показаний предполагаемых жертв, пока не представлено. Полиция занимается делом.

По словам одной из девушек, бывшей модели в агентстве Лауры Кыргемяэ, которая пожелала сохранить анонимность, на встречи с потенциальными кандидатками Лаура брала своего пятилетнего сына.

«Это случилось примерно в то же время, которое описали другие девушки. Она тоже написала мне все те же условия: приз в 15 000 евро, работа во Флориде и так далее. В ресторане Gianni во время нашей встречи был мистер Занд и какой-то другой мужчина. Лаура тоже была. Как и ее пятилетний сын. Время – обеденное, в приличном месте. Поэтому у меня и не возникло сомнений, тем более Лаура была вместе с ребенком».

Занд, по словам собеседницы портала Elu24, сказал ей, что сам он из Англии, но у него есть отель во Флориде и он хочет сделать для него промо-акцию. «Конкретно этот рассказ показался мне подозрительным – слишком уж заманчиво, особенно если тебе такую работу предлагает какой-то незнакомый мужчина. Бери деньги и иди шопиться – вот и вся работа. Ничего больше не нужно – только будь красивой. Я отнеслась к этому скептически», - признается девушка.

«Позже Занд добавился ко мне в Facebook и сделал предложение о работе… Раз в месяц я должна буду приезжать в Англию, он будет платить 2000 – 2500 евро. Мне он не объяснил, в чем будет заключаться суть моей работы и так далее, зато попросил взять с собой подругу «для смелости». Я решила взять с собой маму и ему это, конечно же, не понравилось. Переписка длилась еще пару месяцев. В Facebook он детали вообще не хотел обсуждать, только при личной встрече. В общем, я поняла, в чем дело, но не стала рассказывать никому, потому что была уверена, что мне никто не поверит».

Как признается собеседница портала, за год-полтора работы в модельном агентстве Лауры Кыргемяэ Invidia она не заметила ничего подозрительного: они принимали участие в промо-акциях, никаких сомнительных предложений им не делали. «Я думала, что это престижное агентство, в котором ничего такого быть не может».

Девушка больше не работает в Invidia, но хорошо помнит, как сильно изменилось отношение Лауры после этого случая: «Помню, какая она была взбешенная. Мне целых пять раз пришлось попросить, чтобы она завершила со мной трудовой договор».

«Думаю, что многим девушкам делали такие же предложения. И, думаю, многие согласились», - говорит она.

Лаура Кыргемяэ категорически отрицает любые обвинения: «Ни я, ни агентство Invidia никогда никого не отправляли для эскорт-услуг или других сомнительных действий. Если кто-то пошел на поводу у людей с их тестами в свое свободное время и по собственной воле, то мы этого, к сожалению, проверить не можем», - ответила Лаура телеканалу TV3.