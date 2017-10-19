Таксист Лауры Кыргемяэ: видел, как девушки подвергались насилию

По словам таксиста, пожелавшего остаться анонимным, он стал свидетелем насилия над девушками.

«Я практически круглосуточно был на посту для Лауры и ее девочек, должен был заниматься вещами, которыми таксисты обычно не занимаются», - передает Publik.

Бизнес-партнер Кыргемяэ Керстин Коорт говорит, что у нее нет данных о том, что в фирме Invidia кто-то занимался сутенерством. Делом занимается полиция.

Если вы стали свидетелем в этой истории или являетесь жертвой, обязательно свяжитесь с полицией или порталом Limon.ee.