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Таксист Лауры Кыргемяэ: видел, как девушки подвергались насилию

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ФОТО: Mati Hiis / Õhtuleht

Телеканал TV3 выпустил в эфир сюжет, рассказывающий о собственнице модельного агентства и светской львице Лауре Кыргемяэ, которая обвиняется в сутенерстве. На нее работало несколько людей, в том числе таксист, с помощью которого так называемые модели отправлялись на закрытые вечеринки.

По словам таксиста, пожелавшего остаться анонимным, он стал свидетелем насилия над девушками.

«Я практически круглосуточно был на посту для Лауры и ее девочек, должен был заниматься вещами, которыми таксисты обычно не занимаются», - передает Publik.

Бизнес-партнер Кыргемяэ Керстин Коорт говорит, что у нее нет данных о том, что в фирме Invidia кто-то занимался сутенерством. Делом занимается полиция.

Если вы стали свидетелем в этой истории или являетесь жертвой, обязательно свяжитесь с полицией или порталом Limon.ee.

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