Видео: собака перепутала парня с деревом, но его реакция застала многих врасплох

Хайнц Санчес присел на бордюр, чтобы поиграть в телефоне во время перерыва. Вдруг откуда ни возьмись появилась собака, которая решила приблизиться к рабочему. Сперва бродячий пес понюхал Хайнца, а потом задрал лапу и помочился ему на спину, пишет Лайф.

Только спустя несколько секунд рабочий почувствовал, что животное справляет на него нужду. Хайнц вскочил с бордюра и со злости пнул собаку, в то время как она пыталась убежать. Момент инцидента зафиксировала камера видеонаблюдения, после чего ролик попал в Сеть и стал вирусным.

Многие пользователи обвинили Хайнца в жестоком обращении с животным, но сам он признался, что не хотел нанести никакого вреда собаке. Более того, на следующий день он решил разыскать своего "обидчика" неподалеку от места случившегося.

Его поиски закончились успешно. После того как Хайнц узнал, что пес был бездомным, он решил забрать его себе и назвал его Энцо. Им удалось подружиться, и теперь они практически неразлучны.