Виторган отмежевался от Собчак после ее решения стать президентом

Максим Виторган оставил короткое высказывание относительно истерии, поднявшейся после оглашения Ксенией Собчак решения баллотироваться в президенты, на своей официальной страничке в социальной сети Facebook. Популярный актер дал понять общественности, что его это не сильно заботит, что у него есть куда более важное событие в жизни, пишет Дни.ру.

"Ну, п***. Раскалился телефон за 5 минут. Не звоните мне за комментами. У нас с Ксенией разная повестка дня. У меня сегодня день прощания с Димой Марьяновым. Это производит на меня сильное эмоциональное впечатление. И кажется мне значительно более важным событием сегодняшнего дня. Все остальное суета и мелочи", – заявил Виторган. При этом популярный актер пообещал "как-нибудь после" высказаться относительно решения своей жены.

Впрочем, за него это сделали другие. К примеру, светская львица, блогер, журналистка Божена Рынска в той же социальной сети оказалась весьма категорична в своих суждениях. Она обозвала Ксению Собчак гадиной и тварью. По словам Божены, Собчак сделала "кучу пакостей". "Истории о Ксениной подлости может рассказать каждая даже не вторая, а первая светская девушка Москвы. Но наверняка все, кроме меня, опять зассут", – написала Рынска.

А российский политик Ирина Хакамада, участвовавшая в выборах президента 2004 года, уверена, что никто не верит в победу Собчак. "Если бы она была опытным политиком – это другая история. Она, я так поняла, хочет в такой форме провокационной фарс устроить", – заявила Ирина Хакамада. При этом политик высказала мысль, что Ксения способна привлечь молодежь на эти выборы. Также, по ее мнению, Собчак стоит возложить надежды на регионального избирателя.

Отметим, что телеведущая Ксения Собчак пока не является официальным кандидатом на пост президента России. Слухи о ее выдвижении на пост главы государства появились в начале сентября.